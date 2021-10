Francis Tiafoe donne la surprise et parvient à se qualifier pour les quarts de finale du tournoi ATP 500 à Vienne

28/10/2021

Le 29/10/2021 à 05:15 CEST

Francis Tiafoe, américain, numéro 49 de l’ATP, a donné la cloche en s’imposant par 3-6, 6-3 et 6-4 en une heure et cinquante-quatre minutes pour Stefanos Tsitsipas, joueur de tennis grec, numéro 3 de l’ATP et tête de série numéro 1, en huitièmes de finale du tournoi ATP 500 à Vienne. Avec ce résultat, Tiafoe sera en quarts de finale du tournoi ATP 500 à Vienne.

Pendant le match, Tiafoe a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, a eu une efficacité de 62% au premier service, n’a commis aucune double faute et a réussi à remporter 71% des points de service. Quant au joueur de tennis grec, il a réussi à casser le service de son rival 2 fois, obtenu une efficacité de 60%, commis 6 doubles fautes et réussi à remporter 69% des points de service.

Le joueur américain affrontera l’Argentin en quarts de finale du championnat Diego Schwartzman, numéro 16 et tête de série numéro 8, demain vendredi à partir de 13h00, heure espagnole.

Le tournoi ATP Vienne Il se déroule sur un court intérieur en dur et un total de 43 joueurs de tennis y participent. La phase finale est composée d’un total de 32 joueurs parmi les classés directement, ceux qui parviennent à s’imposer lors de la phase de qualification précédente et les invités. De plus, il se déroule entre le 23 et le 31 octobre à Vienne.