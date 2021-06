Francis Tiafoe passe au tour suivant de Wimbledon après avoir remporté la 30e de finale

in

30/06/2021

Le à 22:45 CEST

L’Américain Francis Tiafoe, numéro 57 de l’ATP, remporté par 6-4, 6-4 et 6-4 en deux heures et huit minutes pour Vasek Popisil, joueur de tennis canadien, numéro 65 dans l’ATP, lors de la 30e finale de Wimbledon. Avec ce résultat, le vainqueur sera en huitièmes de finale à Wimbledon.

Le joueur canadien n’a pas réussi à briser le service, tandis que le joueur américain l’a fait 3 fois. De plus, Tiafoe a atteint une efficacité de 74% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a pris 77% des points de service, tandis que son rival avait un premier service de 56% et 4 doubles fautes, réussissant à remporter les 59% des points de service. .

En huitièmes de finale, l’Américain affrontera le joueur de tennis russe Karen Khachanov, numéro 29 et tête de série numéro 25.

Le tournoi Masc. Individuel Wimbledon. Il se déroule sur de l’herbe en plein air et au cours de celui-ci, un total de 238 joueurs s’affrontent. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui passent les phases précédentes du championnat et les invités. De plus, elle est célébrée du 21 juin au 12 juillet à Londres.