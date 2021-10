Francis Tiafoe se qualifie pour les 16 derniers du tournoi ATP 500 à Vienne

26/10/2021

Le à 21h00 CEST

L’Américain Francis Tiafoe, numéro 49 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-4 et 6-4 en une heure et vingt-sept minutes pour Dusan Lajovic, joueur de tennis serbe, numéro 33 de l’ATP, en huitièmes de finale du tournoi ATP 500 de Vienne. Avec ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase du tournoi ATP 500 en Vienne, les huitièmes de finale.

Lajovic a réussi à casser le service à une occasion, tandis que le joueur américain, de son côté, l’a fait à 3 reprises. De plus, le joueur de tennis américain a eu une efficacité de 67% au premier service, 2 doubles fautes et a réussi à remporter 71% des points de service, tandis que son adversaire a atteint 70% d’efficacité, a commis 2 doubles fautes et a remporté 57% des points de service .

Lors des huitièmes de finale, nous aurons la confrontation entre l’américain et le joueur de tennis grec Stefanos Tsitsipas, numéro 3 et tête de série numéro 1.

Dans le tournoi Vienne (ATP Vienne) 43 joueurs participent. De tous les candidats, 32 au total atteignent la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont passé les phases précédentes du tournoi et les joueurs invités. De même, il se déroule entre le 23 et le 31 octobre sur un court intérieur en dur.