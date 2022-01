Francisca Cadenas a disparu à la porte de sa maison à Hornachos (Badajoz)

01/08/2022 à 09:28 CET

Sortant, sociable, gai, simple. Francisca Cadenas, une femme de 59 ans, femme de coutume, de chez elle. Une femme avec une vie tranquille. Livrée à sa famille, pour qui elle vivait. Un mardi fatidique, il a quitté sa maison, l’espace d’un instant, pour accompagner des amis jusqu’à la voiture à cinquante mètres de là. Une petite ruelle éclairée qui offrait peu de dangers dans une ville aussi calme que Hornachos (Badajoz, 3 600 habitants), devint le décor où tout le monde la chercha. « Maintenant je te prépare à dîner « , dit-il à son fils José Antonio avant de partir. Il a laissé la porte ouverte. Plus de quatre ans ont passé, depuis, ils l’attendent.

Mardi 9 mai 2017. Francis, comme on l’appelle à la maison, a passé l’après-midi avec Adelaida et Antonio, des amis de confiance. Aussi avec la fille, leur fille, dont Francisca s’occupe et adore. De longues heures sont passées dans la cuisine, qui est presque un salon dans de nombreuses maisons d’Estrémadure. C’est là que des amis disent qu’ils partent maintenant. Diego, le mari de Francisca, et l’un de leurs trois enfants, l’aîné, également Diego, entrent par la porte. José Antonio, le petit, quelques minutes plus tard arrive également. Javier, le médium, est devenu indépendant, aujourd’hui il n’est pas attendu. Salutations rapides de tout le monde, les amis partent, « ne te fais rien, maintenant je vais te préparer à dîner ».

Plus de quatre ans plus tard, « J’ai tellement mal que je commence à avoir des lacunes », dit José Antonio, le plus jeune de Francisca Cadenas. « Je suis arrivé, j’ai salué ma mère, qui était avec ce couple et la petite fille, je lui ai fait un bisou et elle m’a dit de ne pas faire le dîner que j’allais accompagner et revenir. » Francisca est arrivée à la voiture, garée à seulement cinquante mètres de sa maison. Il leur a dit au revoir, avant de partir, il a promis la soupe de la petite fille pour le lendemain. Il rentra chez lui à nouveau, mais ne l’atteignit jamais.

Ma mère n’était pas femme à aller boire un verre à onze heures du soir, encore moins sans nous prévenir & rdquor;.

Il était onze heures du soir, sa mère est partie à onze heures moins dix. Dix minutes plus tard, José Antonio a le pressentiment : « Il est arrivé quelque chose à maman. Ils sont allés la chercher. Auparavant, elle appelait ses amis qui étaient avec elle : « Ils m’ont dit qu’ils l’avaient laissée entrer dans la ruelle. m’a alarmé. J’ai appelé les voisins au cas où je pourrais parler chez quelqu’un, mais ils n’étaient pas là non plus. J’ai appelé ses amis. Ma mère n’était pas femme à sortir boire un verre à onze heures du soir, encore moins sans nous en avertir. » En quinze minutes, ils ont assemblé un appareil improvisé, sont descendus dans la rue. A onze heures et quart, ils commencèrent à battre la ville : fossés, route et accès. Une recherche sans résultat. Plus de quatre ans ont passé. Il n’y a aucune trace de Francisca Cadenas.

Une ruelle éclairée, un chemin de 50 mètres

Le parcours qui trace la distance entre la maison de Francisca et la voiture de ses amis ne dépasse pas cinquante mètres. Dessiné sur papier, son parcours a la forme d’un « 7 ». En remontant la rue (environ 20 mètres), Francisca traverse une ruelle qui part vers la gauche. C’est le même itinéraire que vous devez faire en sens inverse. La ruelle, une ruelle, n’est pas longue, et est éclairée par des tubes fluorescents. Malgré la lumière, c’est devenu un trou noir dont personne ne sait comment sortir Francisca.

Les trois dernières personnes qui l’ont vue ne sont pas

Adelaida, l’amie, a assuré à la préfecture de police qu’elle avait vu Francisca rentrer chez elle. Son mari, garde civil de profession, a affirmé à la caserne l’avoir vue traverser la ruelle. Carlos Guzmán, surnommé ‘el Negro’, un saisonnier dominicain, a reconnu l’avoir dépassée juste avant de disparaître : « J’allais prendre ma voiture quand je l’ai vue. Elle marchait de l’autre côté de la rue vers sa maison. ne connaissais même pas son nom. , mais nous sommes voisins, alors je l’ai saluée avec un à plus tard. Elle m’a dit la même chose et est ensuite allée dans la ruelle & rdquor;, a-t-elle expliqué dans des déclarations au magazine Interviú quelques jours après le Evènement. Initialement enquêté, son implication écartée un peu plus tard Il mit la terre au milieu. Le mariage prit le même chemin, l’amie de Francisca, « ma mère disparaît et ils disparaissent de notre vie. Ils ne se sont plus jamais intéressés à nous. « Les dernières personnes qui ont vu la femme sont parties.

Pas de réponses

Dès le premier instant, la famille a exclu qu’il s’agissait d’une disparition volontaire. Inquiétante pour eux, à l’époque qualifiée de haut risque au niveau policier, l’enquête est devenue secrète durant les deux premières années. Le secret de la procédure a été levé et fermé à plusieurs reprises. En tout cas, la famille Meneses Cadenas connaît peu ou rien de la procédure policière. « Nous espérons qu’ils continuent à travailler, mais nous ne savons rien. La communication avec l’organisme d’enquête est rare, « déplorent-ils ». La douleur augmente. » José Antonio, le regard vide, parle au nom de tous : « Le cas de ma mère est instruit depuis quatre ans et demi et nous continuons comme au premier jour. Je ne veux pas penser que je serai comme ça toute ma vie. Je ne veux pas toujours vivre en pensant à ce qui a pu se passer cette nuit-là. »

Tout au long de ces années, différentes frappes et plongées ont été effectuées dans des puits de la région. Seprona et GEAS (Groupe Spécial Activités Sous-Marines) de la Garde Civile, de la Protection Civile, de la Croix Rouge, des unités canines, des plongeurs et des pompiers volontaires y ont participé. Il n’y a pas d’indices. Il n’y a pas d’indices. Il n’y a pas de réponses.

Diego, son mari et leurs trois enfants – Diego, Javier et José Antonio – ont vu leur horloge et leur calendrier arrêtés ce 9 mai. Ils survivent, ils ne vivent pas. Des émotions figées, quand ils sourient, ils le font pour elle. Le moteur est manquant. Francisca a disparu. Le temps avance et, pour eux, peu (ou rien) guérit.