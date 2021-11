Francisca est revenue vendre des pots à New York : son premier emploi aux États-Unis

.

Très excitée et heureuse de visiter New York, Francisca s’est montrée lors d’une émission en direct qu’elle avait avec ses plus de 3,2 millions de followers sur son compte Instagram officiel.

L’ancienne reine de Nuestra Belleza Latina a voyagé de Miami et s’est installée au coin de la 179th Street et de Saint Nicholas à Manhattan pour vendre des pots.

«Aujourd’hui, je suis retourné au 179 et à Saint-Nicolas, l’un des endroits où je mettais ma table et mon exposition lorsque je vendais des pots, puis j’allais à mes rendez-vous l’après-midi et j’essayais de vendre pour gagner mon pain quotidien. Aujourd’hui, alors que j’étais là-bas, je me suis souvenue quand je marchais d’un coin à l’autre en essayant de vendre pour obtenir de l’argent et envoyer quelque chose à ma mère, ou pour pouvoir subvenir à mes besoins à New York », a-t-elle déclaré avec enthousiasme.

Cette fois, la vente de pot faisait partie d’une œuvre caritative et l’argent récolté ira à l’aide. «Je suis retourné à cet endroit avec mon partenaire Raul González, ils nous ont fait don de pots et ils ont tous commencé à arriver et nous avons vendu tous les pots. Je ne peux pas expliquer le bonheur que ressent mon cœur, je ne peux pas le mettre en mots parce que j’ai dit mon Dieu, tant d’efforts, tant de sacrifices, cela en valait la peine », a-t-il ajouté après avoir raconté qu’il n’avait pas visité l’île depuis plus que deux ans.

« Nous allons utiliser l’argent pour aider une personne dans le besoin, qui a changé sa vie après le dernier ouragan. Demain, nous allons partager cette histoire avec vous dans Despierta América », a-t-il avancé.

Lorsqu’un de ses followers lui a posé des questions sur son fils Gennaro, 3 mois, l’animatrice de télévision de 32 ans a admis qu’il lui manquait beaucoup et qu’elle se sentait coupable de le laisser à Miami.

« Gennaro est à Miami avec ma mère et son père. Pour ma part, je vais bien, celles qui sont mamans peuvent me comprendre, car on culpabilise toujours. On le laisse. Mais, au moins j’ai de la chance, je ne peux pas me plaindre parce que Diosito a toujours été très bon avec moi, que ma mère et mon mari s’occupent aussi de lui, donc il n’y a pas de plainte qui vaille. Il me manque tellement de tout mon cœur. D’un côté c’est bien de faire ce travail avec toi, mais d’un autre côté j’ai besoin de mon petit garçon, mais je le rencontrerai demain », a-t-il déclaré.

VIDÉO : Tout le monde l’a interrogé sur Gennaro :

Francisca a dit au revoir en remerciant son public pour tant d’affection. « J’ai dû me connecter avec mon peuple pour les remercier de m’avoir toujours aimé, pour ce soutien inconditionnel qu’ils m’apportent, pour m’avoir tant demandé sur mon garçon Gennaro. Je t’aime vraiment beaucoup, merci infiniment. Ils ne m’abandonnent jamais, ils disent toujours présents dans tout ce que je leur demande à chaque étape de ma vie », a-t-il déclaré.

« J’ai gagné Nuestra Belleza Latina il y a sept ans et chaque fois que je viens dans cette ville – et je le ressens aussi sur les réseaux sociaux – je ressens le même amour, je ressens la même acceptation, la même affection, la même solidarité de ta part », a-t-il souligné.