Francisca Lachapel a ébloui avec un grand corps lors de son retour au spectacle Nuestra Belleza Latina.

.

Francisca Méndez, plus connue sous le nom de Francisca Lachapel, a ébloui par sa beauté et son charisme lors de son retour au spectacle de l’Univisión Nuestra Belleza Latina.

La présentatrice dominicaine de 32 ans a, petit à petit, repris son activité professionnelle, après être devenue maman pour la première fois le 7 juin. À la fin du mois dernier, il est revenu à l’émission Despierta América, et ce dimanche c’était au tour de Nuestra Belleza Latina.

Vêtue d’une robe moulante, de cheveux dénoués et de son sourire chaleureux, elle a fait son entrée triomphale en défilant comme un mannequin.

«Ce scénario a vraiment été la grande impulsion pour matérialiser tous mes rêves sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Cette opportunité est vraiment unique, c’est une opportunité dont nous devons profiter, elle nous change de l’intérieur, elle nous change de l’extérieur, elle nous permet de gagner des gens qui nous adorent, qui nous aiment et vous ne pouvez pas le passer à la légère les filles, alors donnez-lui vraiment votre cœur, brillez et profitez de tout ce que Nuestra Belleza Latina peut vous offrir », a déclaré Francisca, s’adressant au public de l’émission télévisée à succès.

La femme dominicaine a montré sensuellement modeler la robe décolletée qui mettait en valeur une silhouette élancée, un peu plus de trois mois après l’accouchement.

La reine de beauté a également mis en ligne une vidéo sur son compte Instagram du moment où elle embrasse sa collègue bien-aimée, Alejandra Espinoza, qui est revenue après avoir été hospitalisée pour un mal de tête qui l’a eue pendant deux jours avec une paralysie faciale et après avoir signalé qu’elle avait été victime d’un malaise médical. faute professionnelle.

« Je voulais vraiment te faire ce câlin. Quelle joie de te voir @alejandraespinoza

Prêt à briller comme toujours. Il ne reste que quelques minutes pour commencer @nuestrabellezalatina, ne manquez pas », a-t-il écrit.

L’artiste aux multiples facettes est revenue avec tout et a déchaîné son imitation de Mela La Molasses, le personnage célèbre et bien-aimé avec lequel elle a captivé le public. « Ce visage dit tout, j’ai peur de ce qui peut arriver aujourd’hui dans notre beauté latine avec ESTA, je dis avec @melamelazaoficial », a-t-il écrit.

Plus tôt, Francisca a mis en ligne une photo avec Gennaro, son bébé de trois mois. “@Gennarozampogna et moi Domingueando. Et vous!? Bon dimanche ! », a-t-elle écrit en arborant un look très naturel à côté de son fils.

La dominicaine a admis qu’il n’avait pas été facile pour elle de reprendre le travail. « Je ne vais pas vous mentir qu’aujourd’hui est une journée difficile. Les nouvelles mamans ont ce petit trou dans le ventre quand il s’agit de se séparer de leur petit garçon pour la première fois. Je suis heureuse de revenir pour faire ce que j’aime », a-t-elle déclaré à son retour à Despierta América fin septembre.

En bonne maman pour la première fois, l’artiste n’a cessé de montrer Gennaro sur ses réseaux sociaux, avouant qu’elle n’arrête pas de le prendre en photo. » Mon cher garçon ! Je ne mets plus de photos sur le téléphone. Obsession bénie ! », a-t-il souligné dans un récent post sur son Instagram.