Francisca Lachapel a un impact avec ce look 100 jours après l’accouchement

. Francisca Lachapel

Francisca Lachapel continue d’impressionner les millions d’adeptes qu’elle a dans différents coins de la planète, car quelques jours après avoir eu 100 jours après l’accouchement, la femme dominicaine est tout simplement spectaculaire.

Et ce mercredi 20 octobre en a laissé plus d’une bouche bée, après avoir exhibé leur anatomie, dans un ensemble de pantalon noir moulant, qu’il accompagnait d’une chemise imprimée aux couleurs noir et crème, qui la faisait ressembler à tout. un modèle de magazine.

Francisca, qui est devenue maman le 7 juillet et qui, dans des publications précédentes, a dévoilé son énorme désir de retrouver la silhouette qu’elle avait avant sa grossesse, a montré qu’au fil des jours, sa discipline et sa persévérance ont fait leur effet.

« Bonjour! D’où regardez-vous @despiertamerica ? Cette belle et confortable combinaison peut être trouvée sur @beashionboutique… Merci @anapattriciatv », était le message avec lequel la Dominicaine a accompagné sa photo sur Instagram, où elle a remercié Ana Patricia Gámez, non seulement pour son look mais pour l’avoir aidée dans votre processus de perte de poids.

Ana Patricia a répondu à la publication de Francisca avec éloge et a souligné que le bébé de l’hôte d’Univision est plus beau que l’ex-reine.

« Si belle!! Genaro te rend de plus en plus resplendissante 😍 Je savais que cette Jumpsuit allait être magnifique 🥰❤️🙌🏼 », a commenté Ana Patricia sur le réseau social.

Des phrases comme : « Toujours belle ma reine 👸🏻 magnifique 🙋‍♀️🤩 », « Mais comme elle est maigre 😍 », « Wow tu es SPECTACULAIRE !! 🔥🔥 « et » Francisca te voit très belle, si c’était moi, je m’habillerais comme ça tous les jours, de couleurs différentes 😍😍😍😍😍 « , ont mentionné d’autres fans de Francisca.

« Bellísimaaaaaa », « Peux-tu être plus belle ??? », « La mère de Gennaro est belle », ont déclaré d’autres adeptes de Nuestra Belleza Latina.

L’ancienne reine de beauté est réapparue dimanche dernier dans l’émission qui l’a lancée vers la gloire, et là elle a également volé des applaudissements et des éloges, à cause d’une robe moulante, qui affichait sa silhouette stylisée.

L’animatrice de télévision ne s’est pas contentée d’avoir l’air majestueuse dans sa présentation à l’émission de téléréalité, mais en a profité pour envoyer un message inspirant aux candidats qui briguent la couronne et aux téléspectateurs.

«Ce scénario a vraiment été la grande impulsion pour matérialiser tous mes rêves sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Cette opportunité est vraiment unique, c’est une opportunité dont nous devons profiter, elle nous change à l’intérieur, elle nous change à l’extérieur », a déclaré l’ex-reine amicale de Nuestra Belleza Latina. « Ça nous permet de gagner des gens qui nous adorent, qui nous aiment et ne se passent pas à la légère, les filles, alors faites-le vraiment, brillez et profitez de tout ce que Notre Beauté Latine peut vous donner. »