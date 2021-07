Francisca Lachapel chante à son fils : Qu’est-ce qui l’a motivée ?

in

. Francisca Lachapel chante pour son fils dans une vidéo qui compile les moments les plus importants de sa grossesse.

Francisca Lachapel vit l’une des étapes les plus heureuses de sa vie après la naissance de son premier-né Gennaro, fruit de son mariage avec l’homme d’affaires italien Francesco Zampogna.

Quelques jours après la naissance de son fils, Lachapel a surpris ses milliers de followers sur la plateforme Instagram en montrant une fois de plus ses talents de chanteuse dans une vidéo étonnante qui compile les moments les plus marquants de sa grossesse.

La talentueuse star dominicaine a repris le thème musical “Neuf mois” du groupe mexicain Camila pour immortaliser chacune des expériences qu’elle a vécues tout au long de sa première grossesse.

« Pendant ma grossesse, je suis tombée amoureuse de cette chanson. C’est de Mario Domm de Camila. Je pense que cela décrit parfaitement comment le processus s’est déroulé pour moi », a déclaré Francisca Lachapel dans le texte de la publication qui a eu plus de 447 000 vues sur Instagram.

Lachapel a également admis qu’elle avait eu la collaboration de la productrice Tania Orduña pour réaliser son rêve d’interpréter l’un de ses thèmes musicaux préférés pendant sa grossesse : la musique originale de la chanson. Mario était très mignon et nous a permis de le faire. Et elle, l’amie folle je vous le dis, a installé un studio d’enregistrement chez elle et j’ai pu mettre ma voix sur elle ».

Des personnalités comme Olga Tañón, Carolina Sandoval, Gelena Solano et Aleyda Ortiz ont réagi à la publication de Francisca Lachapel : « Ma reine, le miracle de la vie. La meilleure chose qui puisse nous arriver à tous. Francisca, tout simplement magnifique performance ”,“ Beaucoup de bénédictions, une très belle vidéo ”,“ Wow, quelle émotion tout et vous. Wow, que Dieu vous bénisse davantage chaque jour ”,“ Quelle beauté. Mon Dieu, pluie de pures bénédictions ».

Quand est né le fils de Francisca Lachapel ?

"Je suis la femme la plus heureuse" : Francisca Lachapel donne des détails sur la naissance de son bébé Quelques heures seulement après être devenue maman, Francisca s'est entretenue par téléphone avec sa famille depuis Despierta América pour donner en exclusivité tous les détails de la naissance de Gennaro. Les fiers oncles voulaient tout savoir, et Francisca ne put contenir son émotion en décrivant cette première rencontre avec son bébé, fruit de son amour…

Francisca Lachapel et son mari, Francesco Zampogna, ont accueilli le petit Gennaro Antonio Gamelier Zampogna mercredi dernier, 7 juillet, dans un hôpital réputé de la ville de Miami.

Dans une récente émission de “Despierta América”, l’interprète dominicaine a annoncé que son fils était né d’un accouchement naturel et pesait 8,4 livres.

« Je suis la femme la plus heureuse du monde. Je ne pensais pas que votre cœur puisse être rempli d’amour si rapidement, c’est quelque chose qui ne peut pas être décrit avec des mots. Très excitée, très reconnaissante, je me sens très bénie “, a déclaré Lachapel à l’émission de télévision Univision en faisant référence à quel point elle se sentait heureuse pour la naissance de son premier-né.

Depuis combien de temps sont-ils mariés à Francisca Lachapel et Francesco Zampogna ?

Francisca Lachapel et Francesco Zampogna ont officialisé leur mariage en décembre 2019. À cette époque, l’heureux couple était accompagné de leurs proches lors d’une cérémonie très intime qui s’est tenue dans la ville de Naples, en Floride.

Après avoir célébré leur mariage à Naples, Lachapel et Zampogna avaient prévu d’avoir leur famille et leurs amis présents à une cérémonie en Italie, mais leurs plans ont été reportés en raison de la pandémie de coronavirus.

Gennaro Antonio Gamelier est le premier enfant commun du couple qui est ensemble depuis mai 2018.