Francisca Lachapel chante | NowMyism.com

.

La présentatrice de télévision, comédienne et comédienne Francisca Méndez, plus connue sous le nom de Francisca Lachapel, ne cesse de gâcher joie et beauté après son retour à la direction de Despierta América, après avoir donné naissance à son premier fils Genaro, qui a déjà eu trois mois.

Ce mardi, la Dominicaine a montré que ses talents vont au-delà de la comédie et de la conduite en mettant en ligne une vidéo sur son compte Instagram, où on la voit chanter de manière très animée pendant les publicités pour Despierta América. La chanson « Soy Yo » de la chanteuse espagnole Marta Sánchez joue en arrière-plan, tandis que la gagnante de la neuvième saison de Nuestra Belleza Latina chante fort et danse au rythme de la musique, infectant ses collègues de joie et de rire.

Ses followers ne tardèrent pas à célébrer ses talents de chanteur. « Tu chantes belle » et « Elle va finir de chanter, elle aime ça et elle ne le fait pas mal », étaient quelques-uns des commentaires de ses fans.

Francisca Lachapel chanteuse ?

Une super maman

Tout indique que Francisca apprécie son retour au travail. Dans des déclarations récentes, l’ancienne reine de Nuestra Belleza Latina a révélé qu’il n’était pas facile pour elle de quitter son fils Genaro pour revenir à l’écran, soulignant qu’elle avait « des sentiments mitigés ».

Lors de son premier jour de retour à Despierta América, Francisca a ouvert son cœur et a révélé que le processus n’était pas facile.

« Je ne vais pas vous mentir qu’aujourd’hui est une journée difficile. Les nouvelles mamans ont ce petit trou dans le ventre quand il s’agit de se séparer de leur petit garçon pour la première fois. Je suis content de revenir faire ce que j’aime ». De plus, il a mis en ligne une vidéo serrant son bébé dans ses bras où il dit : Pouvez-vous me donner la permission d’aller travailler ?

L’artiste n’a de cesse d’exhiber Genaro sur ses réseaux sociaux, avouant qu’elle ne peut s’empêcher de le prendre en photo. » Mon cher garçon ! Je ne peux plus mettre de photos sur mon téléphone. Obsession bénie !

Source d’inspiration

L’accès que l’artiste dominicaine de 32 ans a donné à ses abonnés via ses réseaux sociaux en a motivé beaucoup en faisant preuve de proximité et en reconnaissant leurs combats. « Écoutez et soyez ouvert à la critique, mais ne laissez personne vous dire qui vous êtes. Que personne ne te définisse ! », a-t-il souligné sur son compte Instagram, faisant allusion à une citation de Jeff Bezos.

Dans une autre publication cette semaine, elle est montrée vêtue d’une robe bleue moulante et accompagne la photo de la phrase : « Salutations de @despiertaamerica. Attitude positive pour cette semaine. Allons avec tout ! J’aime!