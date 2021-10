Francisca Lachapel est jalouse | NowMyism.com

. Francisca Lachapel est jalouse

Près de quatre mois se sont écoulés depuis que Francisca Lachapel a donné naissance à son premier-né Genaro, et le communicateur bien-aimé n’a pas de chance, car le petit a littéralement tous ceux qui le connaissent amoureux.

Et bien que l’ancienne Nuestra Belleza Latina soit très reconnaissante pour la bénédiction que l’arrivée de son bébé signifie pour le foyer formé avec Francesco Zampogna et pour l’amour et l’affection infinis que sa famille et ses amis ont témoigné au petit, il semble que l’ex -queen Elle est un peu « jalouse ».

C’est ce que la Dominicaine a laissé voir dans son dernier post Instagram, où elle a partagé une belle photographie, dans laquelle elle est vue en compagnie de sa mère, qui tient Genaro dans ses bras, posant avec un sourire jusqu’aux oreilles. , tandis que Francisca fait un geste pensif avec son doigt sur sa bouche.

« Dans les deux cas! Ce n’est pas à moi qu’ils chantent Cunungunungu ! 🤷🏽‍♀️🤣…. », a commenté l’ancienne reine de beauté en évoquant la belle photo, montrant avec résignation qu’elle était déjà déplacée par son fils dans les chouchous de maman. « La méchante grand-mère avec le petit-fils « .

La photographie a immédiatement suscité toutes sortes de commentaires parmi les fans de la présentatrice d’Univisión, qui lui ont demandé de ne pas être jalouse, tandis que d’autres l’ont durement et heureusement avertie qu’elle continuerait à être déplacée.

« 😂😂😂😂 ta mère est jolie », « Et comment pourrais-je ne pas être avec ce riche joufflu ! 😍 ”,“ 😍😍😍 ne soyez pas jaloux 🥰🥰 ”,“ Ils ont pris votre position 😂😂 ”, et“ Profitez-en au maximum ! ❤️👏 Les grands-mères sont uniques !!!! Bénédictions », étaient quelques-uns des commentaires que la publication de l’ancienne Nuestra Belleza Latina a déchaînés.

« Une mère heureuse et une grand-mère fière de sa fille portant son petit-fils 👏🙌❤️😍 », « 😂😂😂😂les petits-enfants arrivent et nous ne sommes plus une priorité, ils enlèvent le trône😜😜😜😜 » et même une personne faire la voix du bébé en disant: « Maman mais ne comprends pas, je suis un prince charmant😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 » étaient d’autres réactions que Francisca a reçues.

Il faut se rappeler que bien que maintenant Francisca Lachapel et sa mère aient une relation merveilleuse, il y a quelques années, l’histoire était très différente, car comme l’animatrice de Despierta América elle-même l’a avoué, dans une interview sur cette même émission, elle en est venue à ressentir du ressentiment. pour sa mère, en raison de situations de violence conjugale vécues dans leur foyer.

Francisca Lachapel déshabille son âme et parle de son enfance, de sa famille et de son fiancé. à Nuestra Belleza Latina en 2015 et son ascension subséquente comme l’une des présentatrices les plus charismatiques de Despierta América. #DespiertaAmerica ABONNEZ-VOUS… 2019-10-23T21: 01: 28Z

« J’ai essayé plusieurs fois qu’elle m’explique. J’ai dit : ‘Maman, pourquoi devons-nous vivre avec cet homme, pourquoi devons-nous endurer tant d’abus. Et ma mère m’a dit des choses qui m’ont aussi beaucoup marqué. Elle m’a dit ‘quand tu auras des enfants tu comprendras, ma fille tu es trop jeune pour parler de ces choses’ et pendant longtemps j’ai aussi senti que je lui en voulais un peu parce que je ne pouvais pas la comprendre », a déclaré Francisca. « C’était la seule façon pour moi d’avancer, de lui pardonner parce qu’elle est l’être le plus important dans ma vie, c’est ce que j’adore le plus dans ma vie », a conclu Francisca.