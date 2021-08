Francisca Lachapel exhibe son corps après sa grossesse

. Francisca Lachapel

Sept semaines se sont écoulées depuis que Francisca Lachapel a donné naissance à son petit-fils Genaro, et au milieu du miel et des nuits à elle qui impliquent les premiers mois d’un enfant, l’ancienne reine de beauté a volé des applaudissements et des éloges sur les réseaux sociaux, après avoir partagé une photographie, dans laquelle elle portait la silhouette que la grossesse lui a laissée, sans vouloir rien cacher ni mettre de filtres sur son image.

Sur la photo, que la Dominicaine a postée sur son compte Instagram, on peut voir l’ancienne Nuestra Belleza Latina avec son célèbre sourire, exhibant en pantalon de sport et mini haut, les kilos en trop et le ventre que la maternité lui a laissé.

Francisca a profité de sa publication, pour se montrer naturellement et montrer l’étape dans laquelle elle se trouve, tout à fait normale, après une grossesse, et a dit qu’elle se concentre sur son bébé, qui est devenu sa raison de vivre.

“J’aimerais vous dire que c’est un #tbt😂 butoooo non, c’est moi, en ce moment à ce stade où j’ai reçu la plus grande bénédiction de ma vie, étant la mère de Genaro”, a déclaré l’heureuse mère, montrant que pour l’instant sa silhouette est passée à l’arrière-plan, et le temps viendra où vous reviendrez à votre poids d’origine. “Chaque jour, j’ai la joie de serrer dans mes bras une belle poupée dont je n’arrive toujours pas à croire qu’elle soit sortie de moi.”

L’animatrice de Despierta América a voulu servir d’exemple pour souligner que parfois après l’accouchement, de nombreuses femmes ne se sentent pas à l’aise avec leur silhouette, mais elle a dit qu’avec de l’exercice et du temps, elle sera dans la manière qui lui convient le mieux.

« J’imagine que comme moi, il y a beaucoup d’autres femmes qui, lors de l’accouchement, ne se sentent pas en sécurité avec la transformation du corps. Le médecin m’a déjà dit que je pouvais reprendre ma vie normale et faire de l’exercice, alors aujourd’hui je me lance ce défi qui ne sera pas facile, mais je ferai de mon mieux ! Vous me connaissez ! 💪🏽 », a déclaré Francisca, admettant qu’elle souhaite retrouver sa silhouette habituelle bientôt et qu’elle sera très disciplinée pour y parvenir.

“Aujourd’hui je dis à toutes les mamans que plus que jamais je les comprends dans beaucoup de choses et je les admire ! Bonne journée! J’accepte tout conseil ! », a ajouté Francisca, qui a immédiatement reçu toutes sortes de beaux commentaires, où plus d’une femme a déclaré son admiration pour montrer quelque chose qui fait partie de la vie d’une mère nouvellement née.

« Quelle fierté cela me procure de voir comment vous partagez votre procédure avec courage, je vous félicite et je vous souhaite beaucoup d’amour pour l’ensemble de votre processus. Un câlin ❤️ »,« la réalité de la vie sans les complexes des réseaux. J’aime ❤️❤️❤️❤️ “,” C’est toi, réel comme nous devrions être, aucun n’est parfait, nous ne sommes pas parfaits 👏👏👏 “, et” J’aime que tu sois si authentique et réel 🙌 beaucoup de mamans sont celles qui avez traversé ce processus, mais calmez-vous qu’avec de la détermination et une bonne alimentation, vous aurez votre silhouette et peut-être mieux. Tranquila », étaient quelques-uns des commentaires reçus par l’ancienne Nuestra Belleza Latina.

D’autres femmes sont allées plus loin et l’ont félicitée d’avoir donné l’exemple à d’autres mères qui viennent d’accoucher pour se sentir normales.

” J’ai adoré ta photo ! Merci d’avoir montré la réalité de toutes les naissances récemment accouchées, et chaque fois que vous vous regardez, sentez-vous reconnaissant, car ce changement dans votre corps vous rappelle à quel point vous êtes béni d’avoir Genaro avec vous. Peu importe que vous n’alliez pas au stéréotype de la femme parfaite, nous sommes réels et vous aidez les autres à l’intérioriser, à s’accepter et à échapper aux pressions sociales. Un câlin @Francisca », a déclaré un autre adepte.

Un autre a même partagé une astuce pour perdre du poids plus tôt : “Boire du thé à la cannelle et aux zestes d’ananas et plus de thé pour réduire l’inflammation.”

