Francisca Lachapel fête l’anniversaire de sa mère de la plus belle des manières

Francisca Lachapel célèbre la femme qu’elle admire le plus : sa mère. Doña Divina Montero a soufflé les bougies de son gâteau cette semaine et du fond du cœur, la présentatrice lui a envoyé un message des plus émouvants avec une vidéo des deux semaines de danse avant sa naissance. bébé Gennaro. Et c’est que ces dernières semaines, Francisca a compris sa mère d’une manière différente, qui a été avec elle pour l’aider à comprendre le plus beau rôle de la maternité.

“Bon anniversaire maman! ❤️❤️🎉🎈🙌🏽 Je demande à Dieu longue vie et santé pour vous. Nous allons résoudre le reste », a noté l’ancienne Nuestra Belleza Latina avec son sens de l’humour caractéristique. Avec amour, elle a poursuivi : “Tu sais combien je t’aime et maintenant plus après être devenue mère. C’est vrai à 100% quand ils te disent ‘quand tu seras mère tu me comprendras’ ».

Réfléchissante, elle a ajouté: “Désolé si je vous ai déjà blessé … Désolé pour les fois où je vous ai jugé ou remis en question vos décisions, maintenant plus que jamais je comprends que vous avez fait de votre mieux avec ce que vous saviez et aviez. Et tu sais quoi? Tu as fait excellent !”, a écrit la nouvelle maman avec la plus grande tendresse. Et, excitée, elle a exprimé : “Vous êtes une femme très courageuse et je veux que vous sachiez que je suis très fière d’être votre fille.”

Un amour qui est la preuve de la distance

Doña Divina a déménagé quelques semaines chez Francisca et son mari, Francesco Zampogna pour aider la dominicaine dans ses premiers jours en tant que mère. Mais il y a quelques jours la dame est rentrée chez elle, laissant à sa fille l’envie de se revoir bientôt malgré les appels incessants entre les deux.

© @ francisca @drishtidreamFrancisca et sa mère sont très proches malgré la distance entre leurs maisons

“Aujourd’hui, à distance, je célèbre ta vie mais en comptant les jours pour te voir”, a-t-il noté de la manière la plus affectueuse. Cependant, elle a révélé en riant que bien que l’amour entre eux soit très grand, le bébé est venu détourner un peu l’attention de Francisca. “Eh bien, Je sais que tu veux me voir mais ton principal intérêt maintenant est Don Gennaro. Profite, chérie ! 🎂💃🏽🎈🎊🎁🎁🎁”, a-t-il conclu.

Abonnez-vous à notre newsletter. Soyez le premier à connaître l’actualité de vos célébrités et membres de la royauté préférés et découvrez les dernières tendances en matière de mode et de beauté.