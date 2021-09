Francisca Lachapel fête les deux mois de son bébé avec une adorable photo

. Francisca Lachapel et Francesco Zampogna ne sont pas contents de leur bébé

Il ne fait aucun doute que Francisca Lachapel est l’une des gagnantes les plus appréciées de l’émission de télé-réalité à succès « Nuestra Belleza Latina », diffusée depuis plusieurs années sur le réseau Univision. L’actrice et comédienne dominicaine, depuis qu’elle est apparue à l’écran, a captivé tout le monde par sa bonne humeur et son sourire éternel, pas en vain au fil du temps elle est devenue une figure très reconnue de la chaîne de télévision et fait partie des présentatrices du programme télévisé le plus regardé en Maisons hispaniques, Despierta América.

Tant de choses ont été gagnées par Francisca, que tous ses disciples l’ont accompagnée à chaque pas qu’elle fait, et c’est pourquoi quand elle s’est mariée, ils se sont tournés pour la féliciter et lui souhaiter le meilleur dans cette nouvelle étape de sa vie, dans laquelle , Dès le début, il n’a pas caché qu’il passait un bon moment.

La maternité : un processus difficile et très émotionnel

Avec une personnalité aussi ouverte, Francisca n’a jamais caché sa lutte pour devenir mère, et après avoir eu son petit garçon, nommé Gennaro, tout le processus pour retrouver sa silhouette sur laquelle elle se concentre pleinement.

Il y a quelques jours le petit Gennaro avait deux mois, et Francisca Lachapel a partagé une adorable photo où l’on voit le petit fixer la caméra avec une expression très sérieuse, et finalement Adorable !

“Regardez qui a deux mois aujourd’hui…

Ah ma vie ! Je meurs d’amour

(d’ailleurs je vous dis que c’est une mission de faire sourire mon fils 🤣) c’est un petit homme très sérieux !!!” Francisca Lachapel a assuré

Les messages de félicitations et de soutien ont été immédiats de la part des millions de followers de Francisca, qui ont souligné la tendresse de l’expression “sérieuse” du petit Gennaro, et sa belle chevelure.

Mais bien sûr, il y avait ceux qui pensaient que s’il ressemblait à sa mère ou à son père. Alors que beaucoup attribuent la ressemblance au père, d’autres penchent vers le gentil dominicain. Peu importe à qui il ressemble, la vérité est qu’il est absolument adorable !

“Mais c’est un exemple de Beau, poupée et précieux”, “Tout comme papa”, “Quelle belle petite chose que Dieu vous bénisse avec votre bel enfant qui est si mignon”, “Wow. C’est la copie de son père. Bénédictions Prince ”,“ Belle identique à son père ”,“ Pur papa ”,“ Quelle beauté d’enfant ”,“ Il est identique à son papa. Que Dieu le bénisse”, ont assuré les abonnés de l’animatrice de télévision.

Le plus sûr de tous est que peu importe à qui il ressemble, le tendre Gennaro est très aimé de ses parents, qui s’engagent à faire en sorte que le prince de la maison grandisse en bonne santé, fort et très plein d’amour comme il l’a été avec Maman et Papa, qui se consacrent à faire de lui un homme bon, avec toutes les valeurs et principes familiaux qu’il apprendra à la maison grâce à une famille pleine d’amour à lui donner.

Nul doute que Francisca Lachapel vit le plus beau moment de sa vie.

Félicitations, reine !