Francisca Lachapel n’a pas retrouvé sa silhouette après l’accouchement

En juillet dernier, Francisca Lachapel a réalisé l’un de ses grands rêves : devenir maman pour la première fois. Et bien que la maternité fasse sauter de joie la belle dominicaine, parce que le petit Genaro a rempli sa vie de bien des bénédictions, en même temps l’animateur de télévision a révélé qu’il menait un dur combat pour retrouver sa silhouette et éliminer les kilos en trop qui la grossesse l’a quittée.

Et six mois après avoir accouché, l’ancienne Nuestra Belleza Latina a montré que retrouver son poids habituel est sur la bonne voie, car prête à commencer à célébrer les vacances de Noël, l’ancienne Nuestra Belleza Latina a l’air tout simplement spectaculaire.

C’est ce que la Dominicaine a laissé voir sur son compte Instagram, où elle a partagé plusieurs photographies, dans lesquelles elle se vantait de sa silhouette, vêtue d’une longue robe noire, avec une petite ouverture à hauteur de la jupe, qui imprimait une impression sensuelle. détail.

L’image a été capturée au milieu d’une célébration avec plusieurs de ses amis d’Univisión, et à travers son message, il a profité de l’occasion pour faire de la publicité pour Amazon.

« Mon peuple, quelle belle nuit ! Faites glisser votre doigt pour voir à quel point nous nous sommes amusés et que la saison des fêtes a déjà commencé et qu’il a fallu préparer des cadeaux pour toute la famille. Pour gagner du temps et de l’argent, j’ai acheté tous mes cadeaux cette année chez @Amazon car ils ont des milliers d’options disponibles aux meilleurs prix », a déclaré Francisca.

« De plus, il est trop facile de rechercher des cadeaux pour vos proches grâce aux guides de cadeaux de vacances organisés par catégorie, âge et budget sur amazon.com/regalosparatodos. Ne perdez plus de temps et profitez de toutes les offres d’Amazon pour effectuer vos achats facilement, en espagnol et si vous avez un abonnement #AmazonPrime, vous bénéficiez également de la livraison gratuite. #entregandosonrisas « , a ajouté la reine gâtée d’Univisión.

Les commentaires flatteurs pour l’ancienne reine de beauté ont été rapides et ses fans lui ont dit qu’elle était très belle et, sans aucun doute, dans quelques mois, elle retrouvera la silhouette qu’elle a dit vouloir retrouver.

C’est ce qu’a déclaré Francisca il y a quelques mois sur son Instagram, où elle a expliqué ce qu’elle ressentait lorsqu’elle voyait les changements que la maternité avait apportés à son corps, et où, bien qu’elle se soit déclarée heureuse avec son bébé, elle a admis se sentir très étrange avec sa nouvelle silhouette, après avoir montré une photo avec son surpoids.

« J’aimerais vous dire que c’est un # tbt😂 butoooo non, c’est moi, en ce moment à ce stade où j’ai reçu la plus grande bénédiction de ma vie, étant la mère de Genaro. J’imagine que comme moi, il y a beaucoup d’autres femmes qui, lors de l’accouchement, ne se sentent pas en sécurité avec la transformation de leur corps », a déclaré Francisca dans son message honnête. « Le médecin m’a déjà dit que je pouvais reprendre ma vie normale et faire de l’exercice, alors aujourd’hui je me lance ce défi qui ne sera pas facile, mais je ferai de mon mieux ! Vous me connaissez ! . Aujourd’hui je dis à toutes les mamans que plus que jamais je les comprends en beaucoup de choses et je les admire ! Bonne journée! J’accepte tout conseil ! ».

