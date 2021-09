Francisca Lachapel : retrouver sa silhouette

. Francisca Lachapel

La présentatrice de télévision et ancienne reine de beauté gagnante de Nuestra Belleza Latina, Francisca Lachapel, a eu une constante depuis qu’elle a conquis le cœur de chaque foyer aux États-Unis avec son charisme et son énergie inépuisables dans l’émission de téléréalité Univision, sa franchise au moment de aborder les différentes situations de votre vie ; certaines difficiles, et d’autres très heureuses, qui l’ont conduite à devenir la femme à part entière qu’elle est aujourd’hui.

En 2015, Lachapel est venu sur la scène Nuestra Belleza Latina avec un objectif, et il l’a atteint. être couronné ! Ses armes n’étaient autres que son talent d’actrice, son histoire inspirante et sa beauté bien réelle qui faisaient d’elle à cette époque, et toujours, la représentation la plus idéale des femmes latines.

Mais cette couronne n’était pas la seule chose que Francisca Lachapel a reçue, la jeune fille a également reçu 200 000 dollars en espèces et une place dans le monde complexe de la télévision, qu’elle a conservée grâce à beaucoup de talent et de travail.

Grossesse : le meilleur moment de votre vie

Depuis que Francisca Lachapel a épousé l’homme d’affaires et investisseur Francesco Zampogna, elle n’a jamais caché son désir d’être mère et cela, comme tous les objectifs qu’elle s’est fixés, s’est réalisé cette année lorsque le petit Gennaro est entré dans leur vie. Une grossesse que Francesca a partagé avec ses followers à chaque étape, jusqu’à l’heureuse accouchement.

Tel a été le bonheur que Francesca n’a pas manqué de mots concernant la nouvelle étape qu’elle vit, assurant qu’elle a été pleine d’amour et de nombreux nouveaux départs.

L’un de ces nouveaux départs a été de retrouver sa silhouette. Ce n’est un secret pour personne que Francisca a considérablement pris du poids pendant ses mois sur le tapis roulant, mais elle n’a pas laissé cela l’empêcher de vivre sa grossesse avec une grande intensité.

« J’imagine que comme moi, il y a beaucoup d’autres femmes qui, lors de l’accouchement, ne se sentent pas en sécurité avec la transformation du corps. Le médecin m’a déjà dit que je pouvais reprendre ma vie normale et faire de l’exercice, alors aujourd’hui je me lance ce défi qui ne sera pas facile, mais je ferai de mon mieux ! Vous me connaissez! ” dit Francisca Lachapel

Mais se débarrasser des 87 kilos qu’elle a pris pendant sa grossesse n’est pas une tâche facile, même si Francisca s’est engagée avec la persévérance et la discipline qui la caractérisent. En plus d’aller au gymnase avec une régularité stricte, Francisca va également faire une course de nuit, ce qui lui a valu des commentaires de soutien et de motivation de la part de tous ses amis célèbres, qui applaudissent les progrès déjà évidents de la belle Francisca.

Sa routine n’a pas de pilules magiques, ce qui représente beaucoup d’efforts. Francisca va au gymnase très tôt le matin, elle y rencontre son entraîneur pour tout faire, des poids aux exercices avec cordes, abdominaux et autres dans lesquels elle semble super concentrée. Nul doute que très bientôt cette talentueuse nouvelle maman aura la figure de crise cardiaque à laquelle ses fans sont habitués !