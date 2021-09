Francisca Lachapel révèle sa plus grande peur

. Francisca Lachapel

Depuis la première de l’émission de téléréalité Nuestra Belleza Latina sur le réseau hispanique Univision, ses reines gagnantes sont devenues des figures bien-aimées de la télévision en espagnol, obtenant différentes positions devant les caméras et gagnant l’affection de millions de fans à travers le pays. cette exposition importante sur le petit écran.

C’est le cas de la charmante Francisca Lachapel, actrice et présentatrice dominicaine, puisqu’elle a remporté le concours en 2015, elle est l’un des visages et des voix de l’émission la plus regardée à la télévision hispanique, Despierta America, et a également d’autres participations à différents projets qui aboutissent avec succès grâce à son talent et son énergie et sympathie inépuisables.

Francisca : Une reine sans filtres

Quelque chose qui a caractérisé Francisca Lachapel depuis qu’elle est tombée amoureuse de tout le monde sur les écrans d’Univision a été sa franchise avec laquelle elle a dû aborder différents problèmes de sa vie professionnelle et personnelle, y compris son mariage et sa grossesse ultérieure, la naissance de l’aimable Gennaro , son bébé de deux mois, et maintenant le chemin pour retrouver son poids d’avant la grossesse.

Au moment de donner naissance à Gennaro, Francisca a clairement indiqué que pour elle, son mari et le reste de la famille, la priorité est le plus petit membre, se confiant corps et âme au prince de la maison, qui a récemment a fait ses débuts devant les caméras, dans l’édition dominicale de Despierta América.

“J’aime tout chez mon fils, j’aime découvrir de nouvelles choses sur lui, chaque jour il sort quelque chose de différent, j’aime voir son tempérament, c’est un enfant très fort.” Francisca a parlé de son bébé dans l’émission, et il ne fait aucun doute qu’elle l’est !

A révélé sa plus grande peur

Récemment, Francisca a eu une conversation ouverte avec la styliste de célébrités Jomari Goyso, où elle s’est non seulement relookée, mais aussi, comme d’habitude, a parlé sans filtre de ses moments difficiles dans l’industrie du divertissement, assurant qui a été victime de discrimination, et même du racisme :

“Le rejet est si fort envers la façon dont ils vous voient que vous ne vous souvenez pas du moment où vous commencez à vous détester ou à détester vos qualités physiques”, a déclaré Lachapel.

Elle a également dit que lorsqu’elle a participé à Nuestra Belleza Latina, elle ne s’est jamais sentie attirante parce que personne ne l’a fait savoir, et que si elle pouvait participer à nouveau avec tout ce qu’elle sait, elle n’aurait jamais subi de changements pour lisser ses cheveux ou même porter des extensions de cheveux. .

Il est même allé jusqu’à révéler qu’il a également été victime de racisme : “Je n’ai jamais parlé de cette question mais, le rejet est si fort envers la façon dont ils vous voient, votre couleur de peau, vos cheveux… que vous ne te souviens pas du moment où tu commences à te rejeter. , à te haïr ou à haïr tes qualités physiques ».

Sur ces questions, Francisca a également dit qu’elles étaient complexes qui l’ont accompagnée pendant longtemps et que sa plus grande peur est qu’elle les transmette inconsciemment à son jeune fils.

