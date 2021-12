Francisca Lachapel revient au théâtre

. Francisca Lachapel revient à jouer dans une série.

Francisca Lachapel participera bientôt à une série télévisée après un temps d’absence d’acteur. La star dominicaine a fait connaître la nouvelle via une publication sur son profil officiel sur la plateforme Instagram.

« Líos de familia » est le nom de la série télévisée qui mettra en vedette la participation spéciale de Francisca avec une distribution exceptionnelle d’acteurs dominicains qui ont exalté les arts au cours des dernières années.

« Univers, tu m’entends ? Tu m’entends? Est-ce que tu me sens? 🙌🏽🥰 Je suis très heureuse de vous annoncer que je renoue avec l’une de mes plus grandes passions, le métier d’acteur. Bientôt vous pourrez voir cette série @liosdefamilia que j’ai enregistrée dans mon pays avec de grands talents de ma terre. Merci @zumayacordero et @caribbeancinemasrd pour l’opportunité. J’ai eu beaucoup de plaisir. C’est parti pour plus ! », a été le message de la star dominicaine pour faire connaître la nouvelle sur la plateforme Instagram.

Sur la photo partagée sur Instagram, Lachapel apparaît très souriant en posant avec le clap qui a déclenché les enregistrements des scènes de la série télévisée.

Les enregistrements de la série « Líos de familia » ont été entièrement réalisés en République dominicaine, comme l’a annoncé Francisca Lachapel dans le message qu’elle a partagé sur ses réseaux sociaux.

Des personnalités telles que Chef Yisus, Raúl González et Lourdes Stephen, ont rapidement félicité Francisca Lachapel pour son nouveau projet d’acteur : « I’m going to you !! 🤜🏼🤛🏼❤️ ”,“ Yeiiiiiiiiii. Je savais mais 🤫 hahahahahaha ”,“ Epaaaaa! Félicitations ma chère Francisca ! Très fier de tous vos succès ! ».

Francisca Lachapel, une star aux pas fermes du métier d’acteur

Dans son rôle d’actrice, Francisca Lachapel a participé à plusieurs projets hispanophones importants.

Les débuts au cinéma pour la star dominicaine ont eu lieu en 2018 avec sa participation au film « El fantasma de mi novia », où il a partagé des crédits avec des personnalités telles que William Levy et Carmen Villalobos.

En ce qui concerne les séries télévisées, Lachapel a fait des apparitions particulières dans des productions importantes, tant sur le marché anglo-saxon que dans l’industrie du divertissement hispanophone : « Waking Up with You » (2017), « La gran silencio » (2018) et « I tomber de rire »(2014).

« Líos de familia », la nouvelle série de Francisca : ce qu’il faut savoir

La série « Líos de familia » sera diffusée au premier trimestre 2022 sur la plate-forme Pantaya, selon les informations fournies par le site Web Variety.

Le récit de « Líos de familia » est centré sur les habitants d’un immeuble de la classe moyenne à Saint-Domingue en République dominicaine, dont les locataires adoptent des personnages de tous les horizons de la vie quotidienne, selon un communiqué de Pantaya.

Le casting du projet est dirigé par des personnalités dominicaines de premier plan telles que : Irving Alberti (« Que León »), Kenny Grullón (« Toutes les femmes sont égales »), Marta González (« Flow Calle »), Ana María Arias (« Colao » ), Anderson Humor ( » Ce n’est pas ce qu’il semble « ), Candy Flow ( » Ce n’est pas ce qu’il semble « ) et Rosmery Herrand ( » La vie des rois « ).

