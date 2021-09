Francisca Mardones, la ‘Barbie’ qui a été attrapée par un ouragan mais a dévasté Tokyo

09/03/2021

Le à 13:39 CEST

Pouvez-vous imaginer aller d’une ville à l’autre pour travailler dans un pays qui n’est pas le vôtre et que soudain un ouragan t’attrapera et je t’ai jeté dans le ravin sans que personne ne te voie ?

Cette situation, plus digne d’un film que de la réalité, c’est ce qui est arrivé à l’athlète chilien Francisca Mardones, médaille d’or en poids assis aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020 avec un record du monde inclus après avoir envoyé le poids à 8,33 mètres.

Ce n’est pas la première fois que Mardones participe, car ce sont ses troisièmes Jeux après Londres 2012 et Rio 2016. Cependant, dans ces autres événements, l’athlète chilienne a représenté le Chili en tennis en fauteuil roulant.

Mardones pratiquait le sport enfant Plus tard, elle a décidé d’étudier le tourisme et l’administration hôtelière, ce qui l’a amenée à faire un stage dans plusieurs pays. Il a eu la chance de se rendre à Culebra, l’une des îles Vierges de Porto Rico. Il a dû penser que c’était comme une loterie de pouvoir travailler dans un endroit aussi paradisiaque. Mais ce n’était pas pour Francisca, qui en novembre 1999 a vu comment alors qu’elle quittait la municipalité s’est fait attraper par l’ouragan Lenny. La force du vent l’a jetée dans un ravin et Francisca s’est heurtée au dos, ce qui était définitif. Il ne pouvait pas bouger ses jambes et personne ne savait où il se trouvait. Deux jours se sont écoulés jusqu’à ce qu’ils la sauvent et à partir de ce moment-là, sa vie a été une épreuve.

Quatre ans de rééducation

Il a fallu quatre ans de rééducation et plusieurs opérations pour redevenir Francisca, bien que maintenant assise dans un fauteuil roulant. Il a trouvé son retour au sport dans le tennis sur chaise. J’avais besoin de retrouver la sensation de compétitionner, de transpirer, de faire de l’exercice physique bref, comme je le faisais quand j’étais jeune avec le basket ou le volley.. Il l’a tellement aimé qu’il a même donné des cours de tennis à des enfants à mobilité réduite.

Mais en 2017 un nouvel accident où il s’est coupé la main droite avec un couteau dans la cuisine et ses nerfs ont été touchés. À ce moment-là, il avait déjà fait une petite incursion dans l’athlétisme et a décidé de garer sa raquette et de se lancer dans le lancer.

Le plus gros succès, à Tokyo

Quatre ans et de nombreuses heures de travail plus tard, Francisca Mardones a vu son rêve de devenir championne olympique se réaliser à Tokyo. Et elle l’a fait de manière impressionnante, battant le record du monde qu’elle possédait. (8,19 mètres) à deux reprises. Lors de son troisième lancement, elle a lancé le poids à 8,21 mètres et enfin lors de son dernier lancement à 8,33 mètres, elle a été proclamée championne et a laissé une marque difficile à surmonter.

Il a également dû participer au lancer du javelot, mais il l’a exclu sur ordonnance car il s’est beaucoup épuisé au test de poids.

Dédié à son père

Mardones avait son fan numéro un dans son père. Il était l’un de ses piliers après l’accident mais en 2019, il est décédé. “Fran” a appris sa mort quelques heures avant de participer à la Coupe du monde de Dubaï, mais a décidé de passer à autre chose et pourrait ainsi lui dédier le triomphe et le record du monde. Il y a eu aussi une dédicace à Tokyo : “OR Paralympique et double RECORD DU MONDE !!!! Encore une fois nous l’avons fait cher papa !!!”a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Inspirez la première « Barbie » chilienne

L’histoire de Francisca Mardones va bien au-delà du sport. Son envie de s’améliorer, sa persévérance, son travail et sa volonté d’être un athlète de haut niveau ne sont pas passés inaperçus auprès de la maison du jouet Mattel, qui a créé une ‘Barbie’ inspirée du pichet chilien : “Je n’aurais jamais imaginé qu’un jour je vous dirais que je suis devenu le premier Barbie chilien !! Merci beaucoup à @Barbie pour cet hommage émouvant ! Je déborde d’émotion de voir un Barbie lancer des balles paralympiques”, a-t-il écrit. sur son Twitter.

Mais je suis surtout excitée car avec cette poupée les enfants du monde seront motivés par la pratique du sport !! Les motiver à être nos futurs champions est ce qui me remplit le plus le cœur ! ❤️🇨🇱 #mattel #barbie #tupuedesserloquequierasser #barbiegirl #chilena pic.twitter.com/jDlm9t0lRS – Francisca Mardones (@Fran_Mardones) 23 août 2021

L’athlète chilienne reconnaît qu’avoir sa « Barbie » sera un excellent moyen de normaliser le sport adapté : « Cela va encourager les enfants à@s du monde sont motivés par la pratique du sport !! Les motiver à être nos futurs champions est ce qui me remplit le plus le cœur !”