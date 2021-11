Francisca réagit à un commentaire raciste

.

Francisca a clairement indiqué qu’elle avait déjà surmonté les complexes qu’elle avait dans le passé en raison de son apparence physique, avec un message détaillé qu’elle a partagé avec ses plus de 3 millions de followers sur Instagram. La réaction de l’ancienne reine de beauté de 32 ans est survenue après avoir reçu un commentaire raciste faisant allusion à son teint sur une photo qu’elle a téléchargée sur son compte Instagram.

« Mon peuple, je vous remercie pour tous vos commentaires et préoccupations, mais j’ai déjà libéré tous ces traumatismes de la couleur de la peau et des mauvais ou bons cheveux ! Si je parais plus sombre, rien ne se passe ! Eh bien, parce que JE SUIS et j’aime être !! J’ai compris qu’il n’y a pas de problème avec moi, le problème est avec celui qui me regarde !

La pom-pom girl a ajouté qu’elle avait surmonté ses traumatismes grâce à son fils Gennaro, âgé de trois mois. « Le plus beau cadeau que j’ai reçu dans ma vie est mon fils et lui, si jeune, m’a tellement appris. Avec sa naissance, je me suis libéré de tant de choses stupides avec lesquelles j’ai grandi, à cause de lui je suis libre et parce que je veux qu’il voie mon exemple et vive aussi avec la liberté », a-t-il déclaré dans la publication.

« Beaucoup pensent qu’il n’y a rien de mal à ces commentaires, mais honnêtement messieurs, ces minuscules commentaires « inoffensifs », mais ils ont vraiment ce fond raciste et sont ceux qui petit à petit détruisent votre estime de soi, ceux qui vous remplissent avec les complexes, ce sont ceux qui peu à peu vous envoient dans un endroit où vous sentez que vous ne méritez rien. Il est temps de changer ça ! Je t’aime très fort ! », a-t-il conclu dans la publication, générant une vague de commentaires positifs concernant son attitude.

Dans sa récente participation au podcast Sin Rodeo, de la styliste et experte en beauté Jomari Goyso, qui est une amie proche de l’ancienne reine de beauté, Francisca a avoué qu’enfant, elle avait passé un très mauvais moment à cause des critiques de son physique. apparence.

« Un moment de ma vie dont je me souviens, c’est qu’enfant, j’avais une très faible estime de moi-même, je me sentais très mal à propos de l’apparence de mes cheveux. Il y a un type de beauté stéréotypée que tu sens que tu ne vas pas et que tu te maltraites tellement et tu te sens tellement mal que j’avais très peur que mon fils vive comme moi », a-t-il révélé dans la conversation.

Écoutez le podcast Jomari Goyzo ici

Jomari Goyso n’a pas tardé à montrer son soutien au commentaire raciste que son amie a reçu quelques heures seulement après avoir parlé de la question de la discrimination dans son émission, et elle a immédiatement partagé la publication sur son Instagram, critiquant de telles attitudes.

« Quelqu’un peut-il m’expliquer pourquoi les gens n’arrêtent pas de répéter des commentaires « racistes » qui « discriminent » et impliquent qu’avoir la peau foncée est une mauvaise chose ! Ils parlent toujours de Dieu !! Et ma question est pourquoi remettre en question quelque chose que Dieu a créé ! Et, pire que tout, et le plus triste, ils le commentent comme s’ils vous disaient quelque chose pour vous aider ! Mon conseil est « yaaaa psychologue » pour tous ceux qui pensent ça !!!!! je t’aime @francisca, tu es un exemple ! Ne soyez gêné par personne !!! Bloquez tout le monde !!! Votre fils vous regarde et aime tout de vous et je vous assure qu’il ne changera jamais rien ! », a-t-il affirmé.