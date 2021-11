Francisca révèle qu’elle veut un autre enfant maintenant !

.

L’ancienne reine de Nuestra Belleza Latina Francisca, est fascinée par la maternité, et son enthousiasme est tel qu’elle a avoué qu’elle aimerait avoir un deuxième bébé le plus tôt possible.

Oui, je veux un autre enfant. Je tomberais enceinte tout de suite ! Quand je vois Genaro et tout ce qui m’a changé et a ajouté à ma vie (…) et c’est comme une libération, un sentiment tellement riche, c’est la première fois de ma vie que j’ai une haute estime de moi. Je me sens comme une superwoman », a révélé l’animatrice de télévision et ancienne reine de beauté, 32 ans, lors de sa participation au podcast Sin Rodeo, animé par l’experte mode et beauté d’Univisión Jomari Goyso.

L’ancienne reine de Nuestra Belleza Latina et animatrice actuelle de l’émission Univisión Despierta América, a rappelé à quel point c’était grave pendant sa grossesse, mais affirme que son post-partum a été si bon, qu’elle a tout laissé mal dans le passé et veut l’agrandir famille bientôt avec son mari, l’homme d’affaires d’origine italienne, Francesco Zampogna.

« Pendant ma grossesse, j’étais déprimée, hyper méga sensible. En partie, en romantisant les idées. Je comprends qu’il y a des femmes qui ont l’air spectaculaires lorsqu’elles sont enceintes, mais c’est un groupe restreint, la plupart d’entre elles grossissent, ont des problèmes hormonaux ou passent au lit sans se sentir bien tout le temps. J’étais de ce groupe, qui voulait juste dormir, qui se sentait assez moche. Je me sentais vraiment mal. Mais, ce qu’ils disent est vrai, alors tu oublies tout et je veux avoir un autre bébé », a-t-elle expliqué.

Quand aura lieu le mariage religieux ?

La dominicaine a également annoncé qu’elle avait déjà une date pour son mariage religieux avec Francesco Zampogna, 31 ans, et tout indique que ce sera en grand. « Oui, je vais me marier, je dois fermer ce chapitre de ma vie. Je me suis déjà marié en civil, mais il nous manque le mariage religieux et la grande fête », a-t-il avancé après s’être souvenu qu’il avait la robe prête à se marier dans la cathédrale des Amériques en République dominicaine, mais il a dû suspendre le événement attendu en raison de la pandémie.

« Mon rêve est de me marier en République dominicaine et que tout mon peuple fasse partie du mariage. Les gens ont été si bons avec moi, mes gens me soutiennent tellement que je voulais ne pas me marier en privé et qu’ils ne le voient qu’à travers des photos (…) Pour la famille de Francesco et pour lui le mariage religieux est très important. Et maintenant, ce sera encore plus spécial, car notre fils sera présent », a-t-il ajouté après avoir précisé que, bien que la date pour célébrer le mariage religieux et la fête ait déjà été confirmée, il ne la révélera pas encore.