Francisca révèle un détail romantique qui est tombé amoureux de son mari

Francisca vit sans aucun doute l’un des meilleurs moments de sa vie. En plus d’avoir une carrière réussie à la télévision, s’exhibant chaque matin dans l’animation de l’émission Despierta América (Univisión), la gagnante de Nuestra Belleza Latina 2015 profite de sa maternité avec le petit Gennaro, seulement 3 mois, et d’un mariage heureux à l’homme d’affaires d’origine italienne Francesco Zampogna.

La dominicaine a partagé un souvenir romantique du jour où elle est tombée amoureuse de son mari et un détail crucial dans leur histoire d’amour. Sur l’image, elle est enlacée avec Zampogna lors d’une fête.

« C’était le jour où Francesco a fini de s’amarrer avec moi. Nous y allions depuis peu de temps. Soudain, il m’invite au mariage d’un de ses amis. Je me suis dit : eh bien… si tu m’invites au mariage d’une amie, les choses sont sérieuses, alors ce jour-là j’ai essayé de tout donner. Tellement simple que je me suis préparé pour le mariage, j’ai essayé de passer inaperçu », a-t-il déclaré.

« Je me souviens que Francesco m’a invité à danser et il m’a presque donné quelque chose parce que, eh bien, il n’avait pas le visage de savoir danser honnêtement, et à l’intérieur j’ai dit : Oh mon Dieu, protégez-moi ! La honte que nous allons vivre en ce moment sur cette piste de danse », a-t-il ajouté à propos de la soirée.

« Nous avons marché sur la piste de danse et boum ! A ma grande surprise, l’homme a pris les commandes messieurs, il s’est mis à danser à partir de la meringue et a un swing pour une salsa. Je veux dire, la danse n’était pas parfaite, mais la chimie que nous avions et la façon dont la danse s’écoulait l’était. C’est pourquoi j’ai commencé par dire que c’est à ce moment-là que l’homme a fini de s’attacher avec moi », a-t-il conclu.

L’histoire romantique a suscité la sympathie parmi ses partisans. « Comme c’est beau… s’il ne savait pas danser, tu lui as sûrement offert des cours, mais ce match n’allait pas lui échapper », « Dis nous en plus, et qu’est-ce qui s’est passé ensuite ? », Et « Belle histoire ! » , étaient certains des messages qu’ils lui ont laissés.

Et poursuivant l’histoire d’amour, la pom-pom girl de 32 ans a révélé dans des déclarations récentes qu’elle avait déjà confirmé la date de son mariage à l’église avec l’homme d’affaires de 31 ans. « Oui, je vais me marier, je dois fermer ce chapitre de ma vie. Je me suis déjà marié en droit civil, mais il nous manque le mariage religieux et la grande fête », a-t-il déclaré lors de sa participation au podcast Sin Rodeo, de l’expert mode et beauté d’Univisión, Jomari Goyso.

Après la surprise de Goyso par la nouvelle, Francisca a déclaré qu’elle ne voulait toujours pas rendre la date publique, mais a donné quelques détails sur la façon dont elle aimerait que la célébration soit. « Mon rêve est de me marier en République dominicaine et que tout mon peuple fasse partie du mariage », a-t-il déclaré.