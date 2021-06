Francisco Cerundolo remporte le tour de qualification de Wimbledon

22/06/2021 à 16h15 CEST

Le joueur argentin Francisco Cerundolo, numéro 117 de l’ATP, a rempli les prévisions en expirant dans une heure et treize minutes en 6-4 et 6-2 à Felipe Meligeni Rodrigues Alves, joueur de tennis brésilien, numéro 216 de l’ATP, au tour de qualification de Wimbledon. Avec ce résultat, le vainqueur parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer au championnat de Wimbledon.

Meligeni Rodrigues Alves a réussi à casser le service à une occasion, tandis que l’Argentin, de son côté, l’a fait à 4 reprises. De même, Cerundolo a réalisé un premier service de 58% et a commis 2 doubles fautes, réussissant à remporter 65% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu une efficacité de 62%, a commis une double faute et a réussi à remporter 51% des points de service. points.

Le tournoi Londres (Masc. Individuel Wimbledon.) comporte auparavant une phase de qualification au cours de laquelle les joueurs de tennis les moins bien classés s’affrontent pour obtenir leur place dans le tournoi officiel contre le reste des rivaux. Pour ce faire, ils doivent récolter le plus de points possible. Durant cette partie de la compétition notamment, 128 joueurs de tennis s’affrontent. De plus, il se déroule entre le 21 juin et le 12 juillet sur gazon extérieur.