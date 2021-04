Francisco Céspedes, jeûner pour la liberté

Allongé sur son lit avec un couvre-lit blanc et connecté via le zoom de son téléphone portable, l’auteur-compositeur-interprète d’origine cubaine Francisco Céspedes, qui vit au Mexique depuis 30 ans, a offert une conférence de presse pour parler de la grève de la faim de 72 heures. qu’il mène en solidarité avec ses compatriotes de l’Union patriotique de Cuba (UNPACU), jeûnant également pour protester contre le gouvernement de 62 ans de l’île.

Hier à 16h00, il a commencé le jeûne mais cela ne se compare pas à ses compatriotes. « Ces personnages sont en grève de la faim, leur santé est très dégradée, ça bouge, ça bouge. Je suis solidaire sans jouer au héros, mais depuis j’ai une popularité et ils me connaissent au-delà des gens qui sont cubains qui savent vraiment comment y habiter, je passe un appel de ce pays où je vis depuis 30 ans, je me considère mexicain, je suis la même que Chavela Vargas, j’aime ce pays et aussi sans faire autant de prosélytisme, on sait qu’à Cuba il n’y a pas de liberté, ils ont déjà 62 ans (du même régime), c’est un abus! ».

Même si Pancho a des études médicales, il a déclaré qu’il était conseillé par un médecin. «J’ai mon approvisionnement en électrolytes, en plus de prendre à la lettre de ne pas gaspiller d’énergie, ce que j’économise. Je vais me désintoxiquer, de ce côté-là c’est bien, ce n’est pas non plus une grève de la faim prolongée.

Il précise que bien qu’il ne soit pas un homme de politique, mais de lettres, il est cette fois temps de parler du régime de plus de six décennies dans son pays bien-aimé de Cuba. «Je ne veux pas être politicien ou aspirer à tout ça, ma formation est la mienne, je pense à sens unique, je suis un libertaire, je suis capable de défendre ma liberté au prix de tout, je suis un défenseur de liberté même de l’économie. La liberté est le bien le plus précieux et je suis capable de la défendre même de ma vie ».

Pour lui, « le pacifisme disparaît quand il tombe dans les dictatures » et dans le cas de son pays, « la peur prévaut toujours et pourtant je vois de plus en plus la tentative de faire disparaître la dictature … c’est pourquoi je fais mon jeûne, pour faire preuve de solidarité. avec mes compatriotes de l’UNPACU, à qui il était interdit d’apporter quelque chose de digne à manger à des gens qui n’en ont pas assez pour leur nourriture ».

Si pour cette grève de la faim elle a pour devise «Pour la liberté jusqu’à la vie», qui, comme le sujet qui est devenu viral sur les réseaux Patria o vida, paraphrase le cri de guerre «Patria o muerte» de la révolution cubaine, Céspedes considère que «là il y a beaucoup d’opportunisme sur ce qui se passe à Cuba et je ne veux pas m’y ajouter; aussi parce que les chansons sont un autre style que je ne gère pas, comme mon romantisme et mes boléros. Et parce que la chanson n’est pas sortie, juste comme ça ».