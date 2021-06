Francisco confirme Stuani pour la finale

05/06/21 à 23:56 CEST

L’entraîneur de Gérone, Francisco, a assuré Après avoir obtenu le billet pour la finale du barrage de promotion à Primera, Stuani sera disponible pour la finale et a déclaré que le match retour contre Almería s’était déroulé comme prévu.

« Nous savions comment nous voulions jouer. Le travail a été fantastique, sacrificiel, mental, offensif et défensif. Cela a été une année très compliquée, mais nous devons nous préparer pour le match de la semaine prochaine & rdquor ;, a déclaré l’entraîneur andalou, qui a annoncé que la star de son équipe, l’Uruguayen Stuani, « aura des minutes & rdquor; dans la bataille finale.

Concernant ses préférences par rapport au rival, Francisco a préféré ne pas se mouiller. «Ce sont deux grandes équipes. Ils ont été dans la zone des play-offs toute la saison. On verra ce qui se passera et de ce qui sortira on préparera le match avec soin & rdquor;, a conclu l’entraîneur de Gérone, qui est une nouvelle fois à deux pas de la gloire.