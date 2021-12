Francisco Igea sera le candidat de Ciudadanos aux élections de Castilla y León

26/12/2021

21:40 CET

.

Francisco Igéa sera le candidat citoyen à la présidence du conseil d’administration aux élections de Castilla y León le 13 février prochain, après avoir été proposé comme représentant de consensus par la direction régionale du parti, que l’exécutif ratifiera demain, comme l’ont confirmé des sources du parti à Efe.

Le coordinateur autonome de Cs, Gemma Villarroel, qui apparaissait comme la seule alternative possible à l’hypothèse des primaires internes, a déclaré dans un communiqué que la situation « si exceptionnelle et injustifiée » provoquée par le président Alfonso Fernández Mañueco mérite de répondre « avec force » et avec une candidature « d’unité et de consensus « .

La proposition d’Igea en tant que candidat par consensus est venue de Villarroel et a été approuvée par les autres membres de cet organe directeur, conformément aux dispositions de la troisième disposition supplémentaire du règlement électoral actuel du parti, approuvée par le Conseil général des citoyens en octobre dernier. 22.

« Une situation aussi exceptionnelle et injustifiée, comme celle que Mañueco a provoquée, essayez de ne répondre qu’aux calculs électoraux de Gênes, Cela mérite que nous réagissions avec sérénité, mais aussi avec force, avec une candidature d’unité et de consensus, en pensant exclusivement à l’intérêt général des Castillans et des Léonais, en évitant par tous les moyens que le PP parvienne à dynamiter le changement que nous, les libéraux, avons réalisé forgées au cours de ces deux dernières années », indique le communiqué des Citoyens.

Gemma Villarroel a communiqué la demande du comité régional, accompagnée des arguments qui la soutiennent, au secrétariat général du parti, afin que le comité permanent puisse statuer sur la question.

La décision finale devra être ratifié par le Comité Exécutif des Citoyens, comme indiqué dans les statuts du parti et dans le règlement électoral de la formation libérale.

Les deux organes directeurs se réuniront dans les prochaines heures pour délibérer et résoudre la demande formulée par des collègues de Castilla y León, représentés par l’intermédiaire de leur organe de gestion le plus élevé dans cette communauté.

Igea : « Le sanchista est Mañueco »

Dans une interview à l’agence ., sachant déjà qu’il sera à nouveau le candidat de Cs, Igea assume « fier et avec une énorme responsabilité » essayer de démontrer pendant une campagne électorale que prévoit « dur » que « tout comme celui qui est Sanchista est Mañueco », car « elle fuit le contrôle, la transparence et fuit les responsabilités ».

A reconnu que ce Il s’inquiète de cette situation c’est que les personnes qui l’aiment le plus lui ont demandé « de ne pas le faire », mais « on a une condition et ils me connaissent aussi, c’est l’homme qui est dans l’arène » : « J’ai toujours aimé être dans l’arène et je n’ai jamais évité le combat, même si c’est difficile, je suis fatigué.