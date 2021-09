Francisco Lindor a frappé trois circuits pour les Yankees

in

Le portoricain du Mets de New York, Francisco Lindor, il a connecté trois coups de circuit aux Yankees de New York et a commandé la victoire de son équipe lors de la saison 2021 de Grandes ligues – MLB.

Ce dimanche, les Yankees et les Mets se sont à nouveau rencontrés, où Francisco Lindor était le principal protagoniste de la soirée et avec un home run (troisième de son compte dans le match) en huitième manche, les Queens ont remporté la victoire dans un match plein d’émotions sur le match du dimanche de la saison 2021 de la Major League Baseball.

Auparavant, Lindor avait enchaîné ses 15e et 16e circuits de la saison MLB 2021, mais au huitième, avec le match 6-6, le Portoricain a frappé un circuit important pour dépasser les Mets et les guider vers la victoire, étant le protagoniste de la nuit et où il a obtenu un match de trois circuits pour la première fois de sa carrière.

Chad Green des Yankees a été celui qui a subi le troisième circuit de la soirée de l’arrêt-court des Mets, laissant une boîte droite mal placée qui s’est arrêtée à gauche, l’a envoyé au deuxième étage de Citi Field à travers le champ de droite, étant un coup qu’il est allé à 108,7 milles à l’heure et a atteint 382 pieds, un coup que “Mr Smile” n’a pas hésité à apprécier et qui a laissé Giancarlo Stanton avec un visage boudeur dans le champ extérieur, un joueur qui avait eu un contact avec le Portoricain et cela a fait que les bancs seront vidés.

Voici le home run :

FRANCISCO LINDOR ENCORE pic.twitter.com/sDvWFiBMbp – Justin Groc (@justgroc) 13 septembre 2021

De plus, après ce match de trois circuits, Lindor égale José Reyes comme arrêt-court des Mets avec de tels matchs dans la MLB, faisant de lui le Dominicain de la saison 2006.

Après cette journée, Francisco Lindor a une moyenne de .227, avec 87 coups sûrs, 17 circuits, 52 points produits et 64 points, des chiffres qui ont un peu augmenté après une brillante soirée avec les Yankees.