Francisco Lindor des Mets montre le premier signe de la fin de la crise ⋆ .

Qu’est-ce que ça fait d’être dans une crise au bâton? Nous pensons savoir. Nous ne savons pas, la plupart d’entre nous. Nous ne marchons pas à leur place. Nous n’avons jamais connu le sommet de frapper une balle rapide à 97 mi / h sur les vis, en la voyant voler au-dessus d’une clôture de distance. Nous ne pouvons donc pas connaître le plus bas d’un dérapage de 0 pour 26. J’ai donc posé cette question à Francisco Lindor jeudi après-midi.

Qu’est-ce que ça fait d’être dans une crise au bâton?

“Mike,” dit-il, “ça craint.”

Il souriait, bien sûr, parce que même si les choses sont devenues épouvantables et lugubres ces dernières semaines, Lindor a gardé le sourire. Certains ont pensé que c’était une bonne chose à voir: mieux un sourire qu’un air renfrogné, non?

D’autres ont réagi de la même façon que le sergent d’artillerie Hartman lorsque le soldat Pyle a continué à sourire au début de «Full Metal Jacket»: «EFFACEZ CE GRIN DÉGUSTANT DE VOTRE VISAGE !!»

Le sourire, sans surprise, était camouflage.

«Mes épaules, admit Lindor, étaient au-dessus de mes oreilles.

Lindor a passé une bonne journée jeudi. Il a marché trois fois, un jour où les Mets ont pleinement profité des largesses des cardinaux et ont marché 11 fois au total, trois fois avec les bases chargées dans une victoire de 4-1 qui a divisé une série de quatre matchs à Saint-Louis et les renvoie chez eux à Citi Field ce week-end après un road trip gagnant 4-3, aussi improbable que cela puisse paraître.

Francisco Lindor réagit après avoir enregistré un single jeudi après-midi contre les Cardinals.Dilip Vishwanat / .

Il a également fauché une balle au sol dur à travers le côté droit du champ intérieur avec deux retraits en haut du neuvième, un simple qui a cassé une diapositive de 0 pour 26 qui était inférieure à son pire 0-fer en carrière. La pirogue des Mets réagit avec joie, saluant Lindor. Lindor lui fit un signe de la main. Il était content mais il atteint toujours .163. Il n’était pas sur le point de célébrer.

«Dès que j’ai frappé la balle, j’espérais juste que personne ne l’attraperait», a-t-il déclaré. «Je touche toujours environ 20 points avec des hommes à la base. Ce n’est toujours pas bon.

Mais c’est un début, et c’était un radeau de sauvetage hors des sables mouvants. Qu’est-ce que ça fait d’être dans une crise au bâton? C’est en fait le genre de question parfait pour les obsessionnels comme les frappeurs de la grande ligue, qui passent tellement de temps à essayer de comprendre leur métier mystérieux. Derek Jeter a été célèbre 0-pour-32 en avril 2004. Il était assis à .161 quand il a commencé un match à Oakland avec un circuit de Barry Zito.

«La façon dont les choses allaient, je me suis dit que cela pourrait frapper un oiseau en sortant», a déclaré Jeter dans ce qui devait être l’une des deux ou trois choses les plus drôles qu’il ait jamais dites. Jeter, pour mémoire, a terminé cette saison à .292 / .352 / .471 et a terminé 13e dans le vote MVP.

La crise la plus célèbre de l’histoire du baseball à New York appartenait à Gil Hodges, qui a obtenu un score de 0 en 21 dans la Série mondiale de 1952, puis a commencé la saison 15 de 53 pour ses 83 premiers, et il était donc assis avec une moyenne de .181. le dimanche matin du 24 mai, exceptionnellement lourd pour la saison.

Hodges s’est présenté au Connie Mack Stadium de Philadelphie pour le travail ce matin-là. De retour chez lui à Brooklyn, à Park Slope, le père Herbert Redmond a grimpé à sa chaire de l’église St.Francis Xavier, a eu pitié de sa congrégation étouffante qui s’éventait de leurs missels et a prononcé l’une des homélies les plus courtes et les plus célèbres de l’histoire du catholicisme. .

«Il fait trop chaud pour un sermon aujourd’hui», a déclaré le père Redmond. «Rentrez chez vous, observez les commandements et dites une prière pour Gil Hodges.»

Hodges est allé 2-pour-5 ce jour-là. Il a frappé .302 cette année-là, 37 circuits, 122 points produits. Il a terminé 14e dans le vote MVP. Les effondrements ne doivent vraiment pas être infinis. Sauf bonne chance à croire que quand vous êtes réellement à l’intérieur d’un.

La pire crise de Lindor? C’était en 2016, un 0 pour 27 qui l’a mené à la fin d’une saison régulière au cours de laquelle il a toujours battu un record de 0,301 en carrière, a terminé neuvième du vote MVP et a porté les Indians à moins d’un match du premier monde de Cleveland. championnat en 68 ans, une série éliminatoire dans laquelle il a frappé .310 avec un .820 OPS.

«J’ai besoin de gagner», a déclaré Lindor. «C’est ce qui me rend le plus heureux.»

Il le dit trop souvent pour que ce soit simplement quelque chose qu’il aime à dire. Mais même gagner, aussi doux soit-il de toute façon, doit se sentir mieux lorsque le collier de fer d’un 0-fer est pris autour de votre cou. Beaucoup mieux, en fait.