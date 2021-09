Francisco Lindor et Javier Báez imitent Beltré et Elvis Andrus

Les Portoricains de la Mets de New York, Francisco Lindor et Javier Baez, a joué ce mardi dans une curiosité défensive qui nous a rappelé d’autres Latinos qui ont brillé dans le Ligue majeure de baseball – MLB, il s’agit d’Adrián Beltre et Elvis Andrus dans les Rangers du Texas.

Lors du match de ce mardi entre les Mets et les Red Sox, Francisco Lindor et Javier Báez ont été impliqués dans un jeu défensif qui s’est terminé par un retrait et des rires, en raison de leur curiosité et ils ont revécu dans le champ intérieur ce qu’ils ont fait pendant de nombreuses saisons majeures. Des ligues avec les Rangers Adrián Beltre et Elvis Andrus, sans aucun doute quelque chose de curieux et de drôle à la fois.

Mais que s’est-il passé?

Eh bien, il s’avère que Kyle Schwarber a frappé un ballon au sol pour la deuxième base, qui aurait pu être dominé par Báez, mais Lindor, qui a été chargé un peu vers le pad, est intervenu et a fini par être celui qui a pris le ballon et a retiré le coureur dans le premier, que cela a laissé en position de fielding et a tiré sur le serveur des Mets et aussi, les rires ne manquaient pas.

Javy Báez & @ STR0 ont partagé un rire après que Francisco Lindor ait coupé devant un ballon au sol frappé à Báez pic.twitter.com/oegiKhDLw8 – SNY (@SNYtv) 21 septembre 2021

Il ne fait aucun doute que Lindor était un intrus dans cette pièce et Báez et le lanceur Marcus Stroman le lui ont fait savoir et ce moment curieux à lui seul a été grandement ébranlé. De plus, nous avons rapidement fait un voyage dans le passé, notamment avec l’équipe des Texas Rangers, lorsque Beltré et Andrus ont fait des choses similaires, l’un est entré dans le jeu de l’autre, mais s’est quand même retrouvé dans un out (regardez tout cela dans un cadre sain et amical manière, entièrement contrôlé).

Beltré et Andrus au Texas

Pendant de nombreuses années, le Vénézuélien et le Dominicain nous ont donné des choses amusantes dans le champ intérieur et aujourd’hui, entre Lindor et Báez, nous l’avons revu. populaire “Je vais y aller”, puis les choses ont été dites et les rires se sont répandus, étant une façon de profiter de son jeu dans les Ligues majeures.

Voici un souvenir :