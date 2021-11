Francisco Lindor vs Carlos Correa à vie dans les majors

Les boriques Francisco Lindor et Carlos Correa a fait ses débuts dans la même saison dans les ligues majeures, ils se sont même battus pour la recrue de l’année, mais à la fin c’était Correa dans le MLB 2015.

Depuis lors, les deux ont parcouru un long chemin pour se faire un nom dans le meilleur baseball du monde, au point qu’ils peuvent obtenir des contrats similaires.

Comparaison des deux pour la vie

Francisco Lindor – 902 matchs 581 marqués 1000 coups sûrs 207 doubles 18 triples 158 circuits 474 points produits 109 buts volés 342 buts 592 K 278 d’AVG. 821 OPS 21-25 ans WAR-31.1

Carlos Correa

752 matchs (150 de moins que Lindor) 428 points marqués (153 points de moins) 781 coups sûrs (221 coups de moins) 162 doubles (45-) 8 triples (10-) 133 circuits (25 circuits) 489 points produits (15 de plus que Lindor ) 33 bases volées (76-) 347 BB (5 de plus que Lindor) 660 K (68 K de plus que Lindor) 837 OPS (16 points de plus) De 20 à 26 ans. GUERRE-34.1

Récompenses:

Lindor est égal à 4 fois all-star, 2 fois gant d’or, 1 fois gant de platine et 2 fois batte d’argent.

Alors que Correa égale les World Series, gant d’or, gant de platine, recrue de l’année, 2 fois all-star.

La carrière de « Paquito » a sans aucun doute été plus saine que celle de Correa, qui, en raison de ses antécédents de blessures, n’a pas de feuille de travail vierge à montrer aux équipes.