Francisco Mariner et son histoire avec Mazunte !!

Aujourd’hui, nous vous apportons une belle histoire du chanteur mexicain Francisco Mariner, cette histoire vous captivera à cause de la façon dont elle a été générée et de la façon dont les paroles et le clip vidéo de la chanson Mazunte ont été créés. Dans le lien suivant, nous vous laissons l’interview de Frida La Mexicanita avec Francisco Mariner afin que vous connaissiez en détail quelques secrets et curiosités du compositeur mexicain. https://youtu.be/rhOS8IA5G2g

A veces sucede que cuando vamos a algún lugar extraordinario, cosas inesperadas comienzan a pasar, y eso es lo que le pasó a nuestro querido cantante y compositor mexicano Francisco Martínez, ya que se encontraba en un lugar de imprevisto, por supuesto nos referimos a Mazunte y en este lugar Francisco encontró inspiración para escribir la letra que puedes escuchar en el sencillo llamado igual que el lugar, no sólo eso sino que también encontró a la protagonista del videoclip oficial de Mazunte, encontrándose con una Argentina hermosa que significó parte importante de este projet!

Cette histoire d’amour incarnée dans une chanson est idéale pour que vous puissiez la dédier à votre bien-aimé ou à votre partenaire ou à cette personne à laquelle vous pensez constamment car c’est une chanson qui nous motive à croire en l’amour même dans les moments difficiles comme ça a été le dernières années.

Dans ce projet musical de Francisco Mariner on va aussi trouver beaucoup de créativité au niveau de la vidéo et au niveau de la présentation du single puisque vous retrouverez littéralement toutes les paroles sur la pochette de la chanson, au niveau de la vidéo officielle clip dans lequel apparaît l’Argentine qui l’a aidé et qu’il a trouvé dans ce lieu magique, vous pourrez voir le point de vue de Francisco très différent de ce que nous avons l’habitude de voir !!

Découvrez l’interview de Francisco Mariner ici sur Music News ! Continuons à soutenir notre musique et nos projets mexicains indépendants, car ils regorgent de talent et de beaucoup d’inspiration.



