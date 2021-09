Francisco Mariner ! La promesse musicale

in

Aujourd’hui, nous voulons vous présenter l’interview de Francisco Mariner, un artiste si talentueux qu’il a laissé sa marque sur ses singles. Vous pouvez consulter l’interview que Frida La Mexicanita a réalisée avec cet artiste sur ce lien : https://youtu.be/Yai2UHukCbU

Découvrez l’interview de Frida La Mexicanita avec Francisco Mariner EXCLUSIVEMENT pour Music News !! Cette musique promet !!!

Francisco Mariner est un compositeur qui a commencé sa carrière en 2028 après avoir été le compositeur principal de plusieurs groupes du circuit indépendant, il a décidé de former son propre projet, où des mélodies influencées dans les années soixante et soixante-dix se mêlent à des éléments de la scène mexicaine actuelle. mais aussi avec des paroles qui reflètent la vie et la perspective d’un jeune.

Le projet se concentre sur des chansons colorées, différentes les unes des autres dans lesquelles la guitare et la voix sont la base avant tout autre instrument pouvant être ajouté.

S’agissant d’un nouveau projet, cet artiste fait la promotion de ses premiers singles sous une forme assez réussie où se mélangent rock’n’roll, pop, entre autres genres.

Aujourd’hui, elle est présentée dans Music News dans une interview avec Frida La Mexicanita pour promouvoir son dernier matériel. Tous ses singles sont une promesse musicale, ils me téléportent tous une scène avec cette personne spéciale, certaines chansons vous font pleurer et d’autres vous inspirent à laisser votre fierté et à dire ce que vous ressentez à travers un mélange de genres qui composent des mélodies très originales avec l’essence totale de Francisco marin.

Découvrez l’interview de Francisco Mariner avec Frida La Mexicanita ici sur Música News.