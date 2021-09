Franck Kessie: la cible de Manchester United préfère le transfert en Premier League – Man United News And Transfer News

in

Franck Kessie, cible de Manchester United et star de l’AC Milan, espère jouer en Angleterre alors que son contrat arrive à expiration.

Le besoin d’Ole Gunnar Solskjaer pour un milieu de terrain défensif n’est pas un secret et les rumeurs prétendent que Declan Rice de West Ham est trop cher.

Cela signifie que United devra envisager des alternatives moins chères et que le contrat actuel de Kessie avec Milan devrait expirer l’été prochain.

Solskjaer pourrait s’approcher de lui pour signer un pré-contrat dès janvier dans le but de renforcer sa salle des machines pour la prochaine campagne.

Les Red Devils ont réussi à signer Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo et Raphael Varane ces derniers mois, mais beaucoup pensent que ne pas signer un milieu de terrain était une erreur.

Selon 90 minutes, Kessie a refusé la dernière offre de contrat de Milan et bien que de nombreux clubs anglais se soient renseignés sur sa signature, le joueur préfère passer en Premier League.

Il est entendu que la préférence du talentueux milieu de terrain est due à sa conviction que son style conviendrait à la ligue et étant donné que Liverpool, Chelsea, Manchester United, Tottenham, Arsenal, Everton et Leicester City gardent tous un œil, il est sûr de dire qu’il a des options.

Milan n’aurait pas encore perdu espoir de prolonger son accord actuel, mais pour l’instant, ils n’ont pas l’intention de proposer un meilleur accord, les pourparlers étant au point mort.

Les options de milieu de terrain actuelles de Manchester United impliquent Paul Pogba, Donny van de Beek, Fred, Scott McTominay et Nemanja Matic.

On pense que le Serbe expérimenté partira probablement lors du prochain mercato d’été, laissant la place à quelqu’un d’entrer.

Matic est sans doute le seul milieu de terrain défensif naturel de United et les fans espéraient qu’une option plus jeune serait signée cet été.

Au lieu de cela, les supporters devront attendre un an pour signer un milieu de terrain compétent et le temps dira s’il s’agit d’une erreur majeure ou non.