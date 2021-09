Franck Ribéry accepte l’offre de contrat de Salernitana

L’ancien international français Franck Ribéry acceptera une offre de contrat d’un an du club de Serie A Unione Sportiva Salernitana, selon Sky en Italie.

La légende du Bayern Munich, qui est actuellement sans club ayant quitté la Fiorentina cet été, aurait écrit un contrat d’un an avec la possibilité de prolonger d’un an, ce qui signifierait qu’il jouerait dans la quarantaine .

Franck Ribéry va signer pour Salernitana

Une signature historique pour Salerne

La signature de Ribéry représenterait un coup majeur pour les nouveaux venus en Serie A Salernitana compte tenu de tout ce que le joueur de 38 ans a accompli dans le jeu.

Au cours d’une carrière exceptionnelle, le Français a remporté plus de 80 sélections pour son pays et a connu des succès répétés au niveau des clubs avec le Bayern Munich.

La grande majorité de l’argenterie de Ribéry a été remportée en Bavière, où il a contribué à neuf titres de Bundesliga, six triomphes en coupe d’Allemagne et une victoire en Ligue des champions, parmi une foule d’autres coupes nationales ajoutées au cabinet des trophées du Bayern.

Ribéry n’est pas non plus étranger à la collection de récompenses individuelles, ayant remporté le prix du meilleur joueur de l’UEFA en 2013 et ayant également été triple footballeur de l’année en France et en Allemagne.

Vétéran pour aider l’effort de survie de Salernitana

Salernitana n’a pas joué au football de haut niveau depuis 1948 et a le défi de survivre dans la division cette saison. L’équipe de Fabrizio Fastori a remporté la promotion la saison dernière grâce à une superbe deuxième place en Serie B, après avoir terminé dixième la saison précédente.

Le club a principalement utilisé les marchés des prêts et des transferts gratuits afin de constituer une équipe capable d’éviter la baisse, et l’ajout de Ribéry poursuivra cette tendance.

Bien qu’il soit dans les dernières étapes de sa carrière, Ribéry représente une signature de renom qui reste dans une condition physique admirable, ayant fait 50 apparitions en Serie A pour son ancien club la Fiorentina après avoir rejoint en 2019.

