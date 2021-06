Franck Ribéry veut travailler pour le Bayern Munich quand il raccroche définitivement

in

Dans la dernière édition de la série de podcasts «Meine Bayern» BILD, Franck Ribéry a déclaré qu’il souhaitait retourner au Bayern Munich à capacité de travail une fois qu’il aurait décidé de raccrocher ses chaussures de jeu pour de bon (Az). « Après ma carrière, j’aimerais travailler pour Bavaria. Quand le Bayern aura une place pour moi, voyons ce qui est possible », a expliqué l’ailier français lors du dernier épisode.

Son contrat avec la Fiorentina en Serie A expire à la fin de ce mois et il a été signalé qu’il y avait eu des discussions concernant une éventuelle prolongation de contrat. Il n’est pas clair à l’heure actuelle si une extension se concrétisera ou non, mais ce qui est clair, c’est que Ribéry aimerait toujours jouer un peu plus longtemps avant de raccrocher définitivement. Les fans du Bayern ont, bien sûr, idéalisé l’idée de son retour au Bayern pour une saison dernière, mais cela ne semble pas être dans les cartes pour le moment. S’il devait retourner au Bayern, ce serait dans une sorte de capacité de travail après la fin officielle de sa carrière de joueur.

Au crédit de Ribéry, il a toujours eu une campagne décente avec la Fiorentina, marquant deux buts et fournissant sept passes décisives sur un total de 30 apparitions dans toutes les compétitions. Il mériterait complètement une prolongation de contrat avec l’équipe de Serie A, d’autant plus que sa forme physique a été remarquablement bonne pour quelqu’un de 38 ans. Sa fortune a été bien meilleure que celle de son partenaire “Robbery” du Bayern Arjen Robben, qui a vraiment eu des problèmes de blessures au FC Groningen en Eredivisie. Il n’a fait qu’un total de sept apparitions pour l’équipe néerlandaise la saison dernière.

Ce que Ribery pourrait faire exactement s’il venait au Bayern pour une sorte de rôle de travail n’est pas connu pour le moment, mais il est prudent de supposer qu’il pourrait servir d’ambassadeur du club à un niveau officiel ou peut-être même s’impliquer dans le équipes de l’académie. Il pourrait également choisir de poursuivre diverses licences managériales.