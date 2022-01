Franco Masini dans le rôle de Luka Colucci dans Rebel de Netflix : interview

JL : C’est la version la plus diversifiée et la plus inclusive de Rebelde que nous ayons vue. Que pensez-vous de cette représentation dans la série ?

F : La vérité c’est que ça me parait bien, c’est une série qui s’adresse à tout le monde et je suis sûr que chaque jeune, chaque garçon qui regarde la série va pouvoir s’identifier à un personnage. Je sens que c’est très moderne et dans l’air du temps avec le monde d’aujourd’hui, que je trouve aussi super important, de la musique, des dialogues, des thèmes dans lesquels il y a des conflits. De nos jours, les jeunes volent, saisissent une chose, la quittent soudainement et commencent à en faire une autre et rien ne s’est passé, ils ne continuent pas à penser en arrière, ils s’impliquent avec une personne puis s’impliquent avec l’autre, et il n’y a pas de problème non plus. . Dire, C’est aussi une chose d’une grande ouverture et je pense que la série là-dedans est très comme on dit en Argentine, « pointue ».

JL : En parlant de ton personnage, au début Luka est un peu insupportable, mais au final tu finis par l’aimer. Comment c’était pour vous de vous mettre à sa place ?

FM : Je suis très obsessionnelle quand je compose un personnage, j’aime lui trouver des choses et je trouve que Luka est un personnage très, très mignon, parce qu’il a une carapace qu’il met au début avec tout le reste parce qu’il est également impliqué dans un pays qui n’est pas le sien, avec des gens qui ne savent pas à quoi ils ressemblent, alors il se met en quelque sorte une barrière et au fil des chapitres, vous verrez comment cette barrière grandit pour le mieux et vous finissez par sympathiser avec le personnage, et que c’est la plus belle chose qu’il ait. C’est très sensible, et tout cela devient insupportable, donc je pense que c’est bien.

JL : Qu’ont en commun Luka et Franco ?

FM : Je pense que Luka, s’il y a quelque chose qu’il a, c’est que va toujours de l’avant, et Franco aussi. Je veux dire, Luka tombe et se relève, le père lui fait quelque chose et va chercher l’autre. C’est un garçon qui ne se lasse pas, et je ne considère pas Franco non plus. La vérité c’est que je sens que quand j’ai un objectif je vais n’importe quoi, j’essaye de l’atteindre et que rien ne m’arrête, Luka a un peu de ça. D’un autre côté, Je pense qu’il a aussi quelque chose de très sympa c’est cette sensibilité qu’au début tu ne vois pas tellement, mais tu le verras, ça moi aussi. La vérité est que je me considère comme une personne assez sensible, c’est bien d’être un acteur, je pense qu’il faut l’être un peu, mais je pense que je partage un peu ces choses avec Luka.

/ Netflix Rebel (Photos : Alex Cordova pour ELLE México)