Franco, président du CSD, démissionne de ses fonctions de secrétaire général du PSOE de Madrid

06/05/2021 à 17:48 CEST

José Manuel Franco, actuel président du Conseil supérieur des sports (CSD), a démissionné de ses fonctions de secrétaire général du PSOE-M après la débâcle des élections régionales du 4 mai dans la Communauté de Madrid, dans lequel le parti a obtenu le pire résultat de son histoire, des sources socialistes ont informé Efe.

Lors de ces élections, le PSOE a perdu 13 sièges, passant de 37 à 24 et n’a terminé deuxième que devant le PP et More Madrid, qui a progressé en voix.

La dimisión tiene lugar el mismo día que se reúne la Ejecutiva Federal del PSOE y un día después de la reunión de la Ejecutiva Regional, que reconoció los malos resultados electorales pero no se planteó cambios orgánicos ni el relevo de Ángel Gabilondo como portavoz en la Asamblea de Madrid.