Franco vs Moloney 3: comment regarder la boxe des super-mouches en ce moment

Le titre WBA des super-mouches est en jeu ce soir lorsque Joshua Franco et Andrew Moloney se rencontreront pour la troisième fois au Hard Rock Hotel & Casino de Tulsa, Oklahoma et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Franco vs Moloney 3 à la télévision ou en ligne.

Franco et Moloney se sont rencontrés sur le ring pour la première fois en juin de l’année dernière et au cours de ce combat, Franco a battu Moloney par décision unanime. Cependant, un match revanche a ensuite eu lieu en novembre et a fait l’objet d’une controverse en raison du fait que le combat s’est terminé en No Contest après que Franco a subi une blessure à l’œil et n’a pas pu continuer.

Avant le combat de ce soir, le boxeur américain de 26 ans Joshua “El Profesor” Franco a un record de combat de 17 victoires, une défaite et deux nuls avec huit victoires par KO tandis que le boxeur australien de 30 ans Andrew “The Monster” Moloney a un record de combat de 17 victoires, une défaite et un sans concours avec 14 victoires par KO.

Lors du co-événement principal du combat de ce soir, Arnold Barboza Jr mettra en jeu son titre international junior WBO des poids welters lors d’un match contre Antonio Moran. Dans le troisième combat sur la carte principale, Nico Ali Walsh affrontera Jordan Weeks dans un combat de poids moyen en quatre rounds. Cependant, l’undercard comportera un total de six combats, il y aura donc beaucoup d’action pour les fans de boxe.

Que vous soyez partisan de Franco, Moloney ou que vous souhaitiez simplement vous connecter pour voir de la boxe ce soir, nous vous montrerons comment regarder Franco vs Moloney 3 de n’importe où dans le monde.

Franco vs Moloney – Quand et où ?

Joshua Franco et Andrew Moloney se rencontreront sur le ring de boxe du Hard Rock Hotel & Casino de Tulsa, Oklahoma, le samedi 14 août. La carte principale débutera à 20 h HE / 17 h HP, mais Franco et Moloney devraient faire leur ring marche à 23 h HE / 20 h HP.

Comment regarder Franco vs Moloney en direct aux États-Unis

Si vous vivez aux États-Unis et que vous avez un abonnement au câble, vous pourrez regarder Franco vs Moloney à partir de 20 h HE / 17 h HP sur ESPN. Vous pouvez également diffuser le combat en ligne sur le site Web d’ESPN, mais vous devrez vous connecter avec les informations d’identification de votre fournisseur de câble pour le faire. De même, vous pouvez également regarder le combat sur mobile, ordinateur de bureau ou sur divers autres appareils en utilisant le propre service de streaming du réseau ESPN +.

ESPN+



ESPN + a les droits exclusifs de montrer Franco vs Moloney aux États-Unis, donc si vous voulez regarder le match, vous devrez acheter un accès ESPN + pour 6,99 $ par mois ou souscrire un abonnement d’un an pour seulement 70 $.

à partir de 6,99 $/mois sur ESPN+

Pas intéressé à vous inscrire au câble ou à ESPN + pour regarder Franco vs Moloney? Ne vous inquiétez pas car il existe désormais un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès au réseau afin que vous puissiez regarder le combat en ligne. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Hulu avec Live TV – 64,99 $ par mois – En plus de vous donner accès à ESPN, le service comprend également ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de streaming. Sling TV – 35 $ par mois – Pour avoir accès à ESPN, vous devrez vous inscrire au forfait Sling Orange de Sling TV. Le service vous permet également de regarder sur trois écrans simultanément et d’enregistrer 50 heures de télévision en direct avec son Cloud DVR. YouTube TV – 65 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à ESPN ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et à un essai gratuit de 14 jours disponible. AT&T TV Now – 55 $ par mois – Le forfait plus d’AT&T TV Now vous donne accès à ESPN ainsi qu’à plus de 45 autres chaînes de télévision en direct et vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu à l’aide de son DVR cloud.

Comment diffuser en direct Franco vs Moloney au Canada

Les fans de boxe canadiens avec un abonnement au câble pourront regarder Franco vs Moloney sur TSN et le réseau diffusera le match sur TSN5 à partir de 22 h HE / 19 h HP.

Si vous n’êtes pas encore abonné à TSN, vous pouvez accéder au contenu du réseau pour aussi peu que 4,99 $ pour un pass journalier TSN Direct ou 19,99 $ pour un abonnement mensuel en streaming s’il y a d’autres sports ou événements que vous souhaitez regarder.

Obtenez une diffusion en direct Franco vs Moloney au Royaume-Uni

Comme Sky Sports a récemment signé un nouvel accord de licence avec Top Rank Boxing, vous devrez être abonné à Sky pour regarder Franco vs Moloney ce soir et d’autres événements de Top Rank Boxing à venir au Royaume-Uni. Cependant, si vous ne souhaitez pas vous engager dans un contrat de longue durée, vous pouvez toujours regarder la carte principale de ce soir sur NOW TV avec un Sky Sports Day Pass pour 9,99 £ ou un Sky Sports Month Pass pour 33,99 £.

Les fans de boxe britanniques peuvent également acheter un accès au PPV Franco vs Moloney de FITE TV pour 9,99 £.

Assurez-vous d’avoir un café prêt car Franco vs Moloney débutera à 1h du matin tôt dimanche matin au Royaume-Uni.

Adhésion MAINTENANT Sports



Regardez la couverture par Sky Sports de Franco contre Moloney en ligne avec un abonnement NOW Sports. Regardez la couverture d’aujourd’hui pour 10 £ ou obtenez un laissez-passer mensuel pour 34 £.

À partir de 10 £ dès MAINTENANT

Comment regarder Franco vs Moloney en Australie

Les fans de boxe australiens pourront acheter l’accès au PPV Franco vs Moloney de ce soir du Main Event pour 29,95 $, bien que vous puissiez choisir de regarder le combat sur Foxtel, Kayo ou Optus TV. La carte principale débutera à 12h AEST / 10h AWST dimanche en Australie.

Kayo Sports



Kayo Sports devrait être votre référence pour Franco vs Moloney si vous êtes en Australie. Vous pouvez même profiter d’un essai gratuit si vous ne vous êtes jamais inscrit auparavant.

Diffusez sur Kayo Sports

Franco vs Moloney – Carte de combat complète

WBA Super Flyweight Title Bout Joshua Franco contre Andrew Moloney WBO International Junior Welterweight Title Bout Arnold Barboza Jr contre Antonio Moran Middleweight Bout Nico Ali Walsh contre Jordan Weeks Junior Lightweight Bout Genesis Servania contre Andres Cortes Junior Welterweight Bout Albert Bell contre Julio Cortez Junior léger combat Karlos Balderas contre Fidel Cervantes poids coq combat Jason Moloney contre Joshua Greer Jr poids lourd combat Trey Lippe Morrison contre Don Haynesworth

