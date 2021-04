Le nouveau directeur technique de Williams, François-Xavier Demaison, a été décrit comme un «ajustement parfait» malgré son absence de longue date de la Formule 1.

Le constructeur britannique historique a restructuré depuis sa vente de la famille Williams à Dorilton Capital en août dernier, avec Jost Capito embauché en tant que PDG tandis que Simon Roberts est devenu chef d’équipe.

Depuis le départ de Paddy Lowe en 2019, l’équipe travaillait sans directeur technique – ce que le pilote George Russell a qualifié de «fou» – mais ce rôle a depuis été occupé par Demaison, qui a travaillé sur le programme de moteur F1 de Peugeot dans les années 1990.

Beaucoup ont été surpris de voir son retour en Formule 1 après avoir passé une grande partie de sa carrière en rallye, mais Capito pense que ce n’est pas un problème.

Cité par Motorsport-Total, il a déclaré: «Cela a toujours été son objectif (de Demaison) d’entrer en Formule 1.

«C’est un ingénieur brillant et il a travaillé pendant près de 10 ans avec Willy Rampf, qui était auparavant directeur technique de la Formule 1. Ils ont travaillé très étroitement ensemble, et par conséquent, beaucoup de technologie et de connaissances de la Formule 1 ont afflué dans le WRC. auto.

«Pendant ce temps, il a beaucoup appris de Willy Rampf. C’est pourquoi je pense qu’il convient parfaitement à Williams.

Capito et Demaison ont déjà travaillé ensemble chez Volkswagen, où ils ont développé le véhicule électrique révolutionnaire ID.R qui a établi des records à Pikes Peak et au Nürburgring.

Il entre maintenant dans une équipe qui cherche à produire une voiture pour 2022 qui peut accomplir beaucoup plus dans la nouvelle réglementation qu’elle ne l’a fait pendant les luttes de ces dernières années, s’attardant vers le bas de la grille.

Capito, cependant, estime qu’il y a déjà beaucoup d’expérience technique chez Williams, donc il n’est pas nécessaire que l’équipe subisse une révolution, mais des changements peuvent être apportés si Demaison le juge nécessaire.

«Ce n’est pas comme s’il venait pour réparer quelque chose qui ne fonctionne pas», a ajouté Capito. «FX doit travailler sur le perfectionnement de son équipe et s’il a besoin de compétences ou de compétences supplémentaires, nous le ferons.

«C’est un bourreau de travail.»

Pour l’instant, il utilise tout son temps libre pour «bien comprendre les règles et la Formule 1», selon Capito, mais il lui reste encore du temps à attendre pour pouvoir commencer à travailler.

Capito a déclaré: «Il devrait être prêt après Pâques. Depuis le Brexit, nous avons besoin d’un visa lorsque nous arrivons au Royaume-Uni depuis l’UE [to work]. Cela implique un test d’anglais de trois heures, que j’ai également dû passer et que j’ai heureusement réussi.

« FX l’a également adopté, il devrait donc pouvoir commencer dans les deux premières semaines d’avril. »

