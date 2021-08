Frank and Oak commence le déploiement de la vente au détail sous de nouveaux propriétaires – WWD

Les nouveaux propriétaires de Frank and Oak ont ​​commencé à laisser leur marque sur la marque, à commencer par l’ouverture de son premier magasin américain à SoHo à Manhattan.

En octobre dernier, Unified Commerce Group, un nouveau groupe consultatif et d’acquisition de commerce de détail créé par Dustin Jones et Greg Freihofner, a acheté la marque de style de vie basée à Montréal à la suite d’un dépôt de bilan. Maintenant, après avoir passé quelques mois à stabiliser l’entreprise et à définir des priorités, UCG est prêt à « appuyer sur le gaz », a déclaré Jones.

La première preuve de cette accélération est un magasin de 1 600 pieds carrés au 252 Lafayette Street qui a ouvert ses portes tranquillement au cours du week-end. Le mois prochain, un vaisseau amiral de 3 600 pieds carrés ouvrira ses portes au 93 North 6th Street à Williamsburg, Brooklyn.

Dans le même temps, Nordstrom ajoute la collection Frank and Oak de vêtements pour hommes et femmes à sept magasins le 1er septembre, et Jones espère étendre davantage l’empreinte de la marque avec le grand magasin pour le printemps.

Avant de déposer le bilan en juin dernier, Frank and Oak exploitait 22 magasins, a déclaré Jones, mais ce nombre a été réduit à 11 après l’achat. Il a déclaré que les magasins qu’UCG avait décidé de conserver étaient tous au Canada et avaient la bonne taille, l’emplacement, l’esthétique et le prix pour s’intégrer dans le plan d’avenir de l’entreprise.

Jones a déclaré qu’UCG est une entreprise qui se concentre sur les données et que les chiffres ont montré que Frank and Oak avait une solide clientèle sur le marché de New York. La décision a donc été prise d’étendre d’abord sa présence physique là-bas.

“La ville de New York est notre marché américain le plus important dans notre activité en ligne, et nous sommes ravis d’apporter l’expérience en magasin à nos clients new-yorkais existants, tout en permettant à beaucoup plus de consommateurs américains de connaître la marque et sa mission”, a-t-il déclaré. .

Le magasin SoHo a été conçu dans une esthétique de salle d’exposition, présentant l’assortiment de vêtements aux côtés de murs blancs, de verdure luxuriante et d’étagères en bois.

Les deux magasins de New York seront exploités par Leap, une entreprise qui construit et exploite des magasins physiques pour des marques natives du numérique, notamment Mack Weldon, Koio, Birdies et d’autres.

À l’avenir, le plan consiste à étendre davantage la présence de la marque au Canada, y compris un produit phare à Vancouver prévu pour novembre, ainsi qu’à s’implanter en Chine plus tard cette année.

Avant de démarrer UCG, Jones a occupé des postes de haut niveau chez Macy’s ainsi que chez Fung Retailing Group, basé à Hong Kong, où il a noué des partenariats avec Alibaba et développé l’Asia Retail Company. Freihofner a servi de conseiller pour les entreprises chinoises et a rendu publique la première entreprise chinoise à être cotée sur le NYSE Amex. UCG possède également des bureaux à Hong Kong et à Shanghai.

UCG compte comme membres du conseil d’administration l’ancien président de Macy’s Terry Lundgren, l’influenceuse et mannequin chinoise Bonnie Chen, le chanteur de Good Charlotte Joel Madden, Nicole Richie et d’autres ayant des liens avec le cabinet d’avocats Clifford Chance, Human at Work et Lever Style Inc.

Jones a déclaré que Frank and Oak, qu’il a appelé “l’acquisition pilote” de la société, sera le premier d’une “vague” d’achats qu’UCG prévoit de faire.

Le critère pour tout achat, a-t-il déclaré, est que l’entreprise soit attrayante pour un consommateur mondial, qu’elle soit une marque axée sur un objectif et qu’elle soit alimentée par les données et la numérisation. Frank et Oak ont ​​coché toutes ces cases.

« Nous aimions la marque depuis longtemps mais elle était tombée en faillite pendant COVID-19 », a-t-il déclaré. Cependant, UCG a reconnu qu’elle disposait d’un bon portefeuille de magasins, d’un client fidèle et d’un assortiment de produits différencié fondé sur la science des matériaux. Ses propriétaires étaient « assez humbles pour accepter une gestion professionnelle de la vente au détail ». Bien que ses fondateurs, Ethan Song et Hicham Ratnani, ne soient plus impliqués dans le fonctionnement quotidien de l’entreprise, a déclaré Jones, ils restent les ambassadeurs et détiennent une petite participation.

Bien que l’entreprise ait commencé en tant que marque de chemises habillées pour hommes en 2012, elle est devenue une marque de style de vie à part entière et a ajouté des vêtements pour femmes, qui représentent désormais 50 pour cent de l’activité. Frank and Oak a réalisé un chiffre d’affaires de 43 millions de dollars pour son exercice le plus récent et était en passe de récolter 53 millions de dollars avant la pandémie. Bien qu’Unified n’ait pas divulgué les détails de l’acquisition, Frank and Oak était évalué à 80 millions de dollars l’année dernière, 80 % de ses ventes provenant d’Internet.

En tant que B Corporation certifiée, son objectif principal est de fournir des produits abordables qui sont « bons pour la planète et bons pour les profits », a déclaré Jones. « Née en tant que marque native du numérique, Frank and Oak est devenue une marque hautement reconnue et digne de confiance au Canada pour des bases de style de vie de haute qualité qui tirent parti de l’innovation dans les matériaux, la science et la durabilité. »

Au début de l’année dernière, Frank and Oak a dévoilé de nouveaux objectifs en matière de matériaux durables pour 2022, notamment en coupant tout le plastique vierge de sa chaîne d’approvisionnement et en n’utilisant que de la fibre de polyester recyclée pour fabriquer ses tissus de coque, ses étiquettes et ses garnitures. D’ici l’année prochaine, son siège social, son entrepôt et ses magasins de détail fonctionneront à 100 pour cent d’énergie renouvelable, et il prévoit d’intensifier les collaborations avec des partenaires locaux et internationaux pour compenser à 100 pour cent les émissions de gaz à effet de serre de portée 1.

Cette mission se reflète également dans les choix de tissus de la marque qui incluent le chanvre, le kapok, le SeaCell, le coton recyclé, le nylon, la laine et le polyester.

Parmi ses best-sellers figurent la chemise de travail pour homme fabriquée à partir de kapok, ainsi que le pull Seawool pour femme fabriqué à partir de coquilles d’huîtres pulvérisées et de plastique recyclé. Jones a déclaré que les vêtements d’extérieur représentaient 30% des ventes globales et que la marque vendait également des pièces spécifiques à la saison. De plus, l’expansion dans la lingerie féminine en mai a donné de bons résultats, se vendant en trois semaines et Jones s’attend à ce que cela représente 5 % de l’activité cet automne. Les maillots de bain ont également été populaires pour les femmes, a-t-il déclaré.

Avec ce large assortiment de produits pour les deux sexes, le plan est de continuer à ouvrir des magasins sur des marchés clés où la marque s’est déjà établie en ligne. « Si nous faisons bien notre travail », a-t-il déclaré, « il y aura un nombre important de magasins. »