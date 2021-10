ANTHRAX bassiste Franck Bello a parlé à Pierre tirée de Les chroniques hardcore de New York en direct ! sur le statut de ALTITUDES & ATTITUDE, sa collaboration avec l’ancien MEGADETH bassiste David Ellefson. A la question de savoir si les fans peuvent s’attendre à entendre un nouveau ALTITUDES & ATTITUDE album dans un futur proche, Bello a dit : « Pas dans un avenir proche. Je vais probablement éteindre [some solo] trucs d’abord quelque part. Mais si tu aimes ALTITUDES & ATTITUDE, pour être vraiment honnête, les gens qui ont entendu [my solo stuff], ils ont dit que cela ressemble à une continuation de ALTITUDES & ATTITUDE, dont je suis très satisfait.

« David est mon ami, juste pour que vous le sachiez, » Franc ajoutée. « J’aime David. Je viens de lui parler il y a deux jours ; nous avons envoyé des SMS dans les deux sens. Il a un autre groupe appelé LUCIDE à qui je veux donner un clin d’œil. C’est un bon dossier. J’espère qu’il s’en sortira bien. Alors je fais pression pour lui… C’est un bon gars, très bien informé, et c’est mon ami, et je l’aime. »

ALTITUDES & ATTITUDEle dernier album de, « Sortez », est sorti en janvier 2019 via Mégaforce. Le suivi de ALTITUDES & ATTITUDEL’EP éponyme de 2014 a de nouveau été produit par Jay Ruston (ANTHRAX, PANTHÈRE D’ACIER, PIERRE AURE), avec Jeff Friedl (UN CERCLE PARFAIT, LES CENDRES DIVISENT) revenant derrière le kit.

Les ALTITUDES & ATTITUDE l’histoire a commencé en 2010, lorsque Bello et Ellefson ont commencé à tourner ensemble pour diriger des cliniques de basse pour le fabricant d’amplis Hartke. A la recherche de pistes d’accompagnement pour étayer leurs démonstrations, ils se lancent dans des sessions d’écriture et découvrent leur alchimie.

Bello et Ellefson a fait ses débuts ALTITUDES & ATTITUDE début 2014, avec un EP éponyme de trois chansons qui a valu au duo d’être diffusé sur SiriusXM et une apparition sur VH1 Classique‘s « Ce spectacle de métal ». Ces pistes – « Boissons et cigarettes », « Dire au monde », « Encore ici » – sont inclus sur « Sors-le » en bonus, sous forme remixée et remasterisée.

Bellocommentaires de Ellefson venir cinq mois après David a été licencié de MEGADETH suite à la fuite en ligne de photos et de vidéos sexuellement explicites du bassiste ainsi que d’allégations selon lesquelles il avait soigné un fan, ce qu’il a nié avec véhémence. Peu de temps après la publication des messages et des séquences vidéo le concernant sur Twitter, Ellefson a déposé un rapport auprès du service de police de Scottsdale, en Arizona, alléguant la distribution illégale d’images sexuellement explicites de lui par des délinquants inconnus. Dans le rapport, Ellefson a admis qu’il avait échangé des SMS à caractère sexuel avec un adolescent néerlandais, qui a capturé une vidéo de plusieurs de leurs « rencontres de masturbation » virtuelles sans son consentement et les a partagées avec des amis. (Selon Ellefson, la femme avait 19 ans au moment de leur première relation sexuelle virtuelle.) Ellefson, qui vit à Scottsdale, a pris connaissance de la vidéo pour la première fois le 9 mai, lorsque l’affirmation « David Ellefson de MEGADETH est un pédophile » est apparu sur Instagram. Ellefson a déclaré à la police qu’il avait été avisé le 14 mai par MEGADETH que le groupe se séparerait de lui. Trois jours plus tard, il a été licencié.



