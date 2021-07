Frank Bello d’Anthrax dit que l’écriture de ses mémoires a été “cathartique”: “Je pense que j’avais besoin de le faire”

Lors d’une apparition dans un récent épisode de la « Faire des vagues : le podcast ShipRocked », ANTHRAX bassiste Franck Bello discuté de ses mémoires à venir, « Pères, frères et fils : survivre à l’angoisse, à l’abandon et à la fièvre charbonneuse », qui est dû le 12 octobre via Oiseau rare. L’avant-propos a été rédigé par EMBRASSER bassiste/chanteur Gène Simmons.

« Mon co-auteur Joel McIver, c’est un de mes amis de longue date”, Franc dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Et nous essayons de faire ça depuis longtemps, ce livre. Il y a beaucoup de choses dedans, et je pense que les gens vont l’apprécier. Ce n’est pas seulement votre livre classique de rock and roll. Il y a des histoires de rock and roll dedans — il y a des histoires folles que les gens ne savent pas qui se sont passées, et, ouais, j’y suis allé — mais de l’autre côté, c’est aussi vraiment comment… Mon père est parti quand j’avais 10 ans. C’est un peu déprimant pour les gens , mais vous l’aurez compris pour les gens qui sont passés par là. Il est parti, une famille de cinq, et c’est comme ça que je suis sorti de ça. Je me suis balayé. Il nous a laissé sans argent — tout ça ; tout le jeu, mec ; peu importe ce que vous pouvez imaginer, c’était vraiment, vraiment difficile. Donc je veux juste des gens qui ont traversé quelque chose comme ça ou peut-être quelque chose comme ça ou n’importe quel genre de problèmes dans leur vie, je pense il y a un moyen de le regarder et de s’en débarrasser et vous pouvez vous en relever – renaître de ses cendres, je dirais.

“Depuis l’écriture de ce livre, mec, il s’est passé beaucoup de choses”, a-t-il poursuivi. « Je parle de la ANTHRAX histoire. Je vais te dire, mec, même quand j’en parle maintenant, c’est un peu bizarre à cause de la situation malheureuse avec mon frère — mon frère Anthony, qui avait 23 ans ; il a été assassiné, des coups de feu. C’était vraiment une période difficile. Partir, quelques semaines plus tard, en tournée avec ANTHRAX à partir de là, c’était une période vraiment difficile. Et, encore une fois, il s’agit de… Je veux juste payer en avant à ce stade et dire: ‘Écoutez, tout le monde a ces moments de merde dans sa vie. Vous pouvez vous brosser les dents et passer à autre chose. Et il y a un moyen de le faire. Et si je peux le faire, vous pouvez certainement le faire. Encore une fois, il y a les deux – il y a le genre d’histoires rock and roll dedans, mais il y a aussi le réalisme de la vie et comment vous pouvez en sortir – renaître de ses cendres.”

Bello a poursuivi en disant que nous partageons tous une force d’affronter et de surmonter l’adversité, encore et encore. “Cela nous rassemble tous”, a-t-il expliqué. “Il y a tellement de tragédie dans la vie de tant de gens. La façon dont je le vois, je l’ai ressenti. J’étais au ras du sol, mec. Et pour moi de faire ça et d’écrire un livre, c’était cathartique, parce que je pense J’avais besoin de le faire. De l’autre côté, regardez, si je peux aider une personne à sortir du caniveau où elle est, et qui se sent vraiment mal à propos de ce qui se passe dans sa vie… Les gens autour de moi qui ont lu le livre déjà, ils sont vraiment dingues. Ils ont dit que tu ne voulais pas appeler ça un livre d’auto-assistance, mais, écoute, ça te fait du bien, parce qu’à la fin de la journée, je ne veux pas que les gens se sentent comme de la merde ; c’est juste que je ne le fais pas. Il y a trop de ça, surtout maintenant. Il y a trop de merde qui se passe. Donc, pour moi, ce n’est pas un livre négatif. C’est du genre : “Mec, tu peux le faire. la merde que j’ai traversée. Je sais que nous avons tous nos histoires. Mais c’est mon histoire. Et je veux que tu saches que tu peux traverser ça et que tu peux continuer ta vie. Les choses s’améliorent. Et je vais vous dire, une grande partie de ça, mec, c’est la musique. La musique est mon exutoire. Et Dieu merci pour ça. Et Dieu merci pour les fans de metal – les fans du monde entier qui sont comme un seul grand système de soutien . C’est un gros problème. Et nous avons tous ça. C’est un gros problème pour moi, parce que ce sont des gens intelligents et aimants. Et les gens doivent se rappeler qu’il n’y a pas que du métal ; ce sont de bonnes personnes ici, mec. Et nous tous Je suis très chanceux d’avoir ça dans ma vie. Je pense que nous le sommes tous. Nous venons tous de ce monde du rock and roll et du métal, et c’est comme une communauté – c’est une chose communautaire. Nous avons tous grandi ensemble , et nous sommes tous solidaires. Je pense que c’est vraiment cool. Tous ces trucs sont arrivés avec mon frère, et tout ce genre de trucs, et j’ai eu beaucoup de soutien de la part des fans, et je ne l’oublierai jamais. Mais , encore une fois, je veux que les gens comprennent, c’est un livre sur vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez arriver à cet endroit. Si vous êtes dans le caniveau, mec, il ne s’agit pas de vous pouvez être un bassiste – vous pouvez; tu peux faire tout ce que vous voulez faire dans la vie – mais vous pouvez vous en sortir, la position dans laquelle vous vous trouvez, si vous vous sentez faible. Et vous pouvez vous élever au-dessus. Et c’est ce dont il s’agit pour moi.”

Bello, un membre de ANTHRAX depuis 1984, a vendu plus de dix millions d’albums, a parcouru le monde plus de fois qu’il ne veut en compter et a captivé le public des plus grandes scènes du monde. Ses mémoires tant attendues seraient une lecture captivante même si ses pages ne contenaient que des histoires sur sa vie de musicien d’enregistrement et de tournée. Bien que ces histoires soient effectivement incluses – et vous épateront – Bello se concentre également sur des sujets plus profonds dans “Pères, frères et fils”. Une fois que vous aurez entendu l’histoire de sa vie, vous comprendrez pourquoi.

Né dans une famille de cinq, Franc a grandi dans des circonstances difficiles. Son père a abandonné sa femme et ses enfants, et Francsa mère remua ciel et terre pour les nourrir et les éduquer. Laissé sans modèle masculin, Franc s’est inspiré des bassistes de heavy metal, en suivant leur exemple et en se forgeant une carrière avec ANTHRAX dès son adolescence – d’abord en tant que roadie, puis en tant que bassiste du groupe.

La célébrité internationale est arrivée Francau milieu des années 80, alors qu’il était encore au début de la vingtaine, mais une tragédie a frappé en 1996 lorsque son frère Antoine a été assassiné à New York. Bien que l’affaire ait été jugée, le tueur présumé a été libéré sans inculpation après qu’un témoin, intimidé par des éléments violents, ait retiré son témoignage.

Deux décennies plus tard, Franc est lui-même père d’un jeune fils. Comme beaucoup d’hommes qui ont grandi sans les conseils d’un père, il se pose des questions importantes sur le sens de la paternité et sur la façon de bien faire le travail. C’est la sagesse qui “Pères, frères et fils” propose aux lecteurs.

Malgré le caractère émotif de ces sujets, “Pères, frères et fils” est une lecture drôle et divertissante. Un homme avec un sens aigu de l’humour et la perspective de savoir à quel point son histoire a été surréaliste, Franc ne prêche pas ou ne cherche pas la sympathie dans son livre. Au lieu de cela, il transmet simplement la sagesse acquise au cours d’une vie de turbulences, rendant hommage à ses proches d’une manière qui résonnera avec nous tous.

Pour pré-commander un exemplaire, rendez-vous à cet emplacement.