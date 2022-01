Frank Bello d’Anthrax dit qu’il a reçu son coup de pouce Covid 19: « Je veux m’assurer que tout le monde est en bonne santé et en sécurité »

Dans une récente interview avec Metal Master Kingdom, ANTHRAX bassiste Frank Bello a parlé de ce que cela a été pour lui et ses camarades de groupe de jouer des spectacles sporadiques pendant la pandémie de coronavirus. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) « Il y a un nouveau [coronavirus] une variante. Je ne veux même plus regarder les informations. C’est comme ça. Et toi et moi n’avons pas le choix en ce moment. Nous devons faire avec et vivre nos vies et toutes ces bonnes choses. Je suis vacciné, j’ai tout fait. Je viens de recevoir mon booster. J’ai une famille. Je veux m’assurer que tout le monde est en bonne santé et en sécurité. A chacun le sien — c’est ce que je dis — mais la vie doit reprendre vie le plus tôt possible. Et j’espère que c’est plus tôt, parce que c’est fou – c’est une période folle dans toutes nos vies. Alors j’espère qu’on pourra partir en tournée [this] année — une tournée complète.

« C’est super de jouer des spectacles », a-t-il poursuivi. « ANTHRAX a joué environ neuf spectacles [in 2021] — festivals — et ils étaient tous super, et c’était amusant. Mais vous savez quand vous goûtez à quelque chose et que vous en voulez plus. Vous descendez de cette scène et [you think], ‘Oh, je dois attendre aussi longtemps pour faire un autre spectacle.’ Et nous ne sommes absolument pas habitués à ça. Nous avons donc hâte d’y retourner.

« Nous avons réservé une tournée complète de l’Europe pour [later this] année, ce qui est génial ; Je suis vraiment impatient d’y être, » Franc ajoutée. « Et peut-être plus – [in] les États et tout. Mais les promoteurs ont vraiment peur, et je ne les blâme pas, car tout peut être retiré à tout moment, et les gens perdront beaucoup d’argent. C’est une période effrayante. J’espère donc que les choses s’amélioreront pour tout le monde, juste pour reprendre la vie. C’est fou. J’espère le meilleur. Je crois en l’humanité – je veux croire en l’humanité et en les gens intelligents qui dépassent cette page de notre vie, car c’est une page. Ça va dans un chapitre, malheureusement, et c’est un chapitre vraiment sérieux. »

Francles mémoires, « Pères, frères et fils : survivre à l’angoisse, à l’abandon et à la fièvre charbonneuse », est sorti le 2 novembre via Oiseau rare. L’avant-propos a été rédigé par EMBRASSER bassiste/chanteur Gène Simmons.

ANTHRAX travaille sur du matériel pour le suivi de 2016 « Pour tous les rois » album, attendu plus tard cette année.



