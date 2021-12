Le 13 octobre, Réserver Soupe a organisé une conversation virtuelle entre ANTHRAX bassiste Frank Bello et SiriusXM personnalité de la radio José Mangin À propos Francles mémoires récemment publiés, « Pères, frères et fils : survivre à l’angoisse, à l’abandon et à la fièvre charbonneuse ». Vous pouvez maintenant regarder l’intégralité du chat ci-dessous.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ressentait à propos des fans qui l’abordaient en public, Franc dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « En ce moment, il s’agit – pour moi, parce que j’ai une famille, et je suis très respectueux envers les autres – il s’agit, pour moi, [making sure everybody is wearing] masques, numéro un. je vais faire le coude [bump] – tout ça. Parce que j’ai un truc immunitaire en cours. Vous ne le savez probablement pas, mais j’ai un problème de vaccination auquel je dois faire attention – une maladie immunitaire à laquelle je dois faire attention où je peux devenir plus malade plus rapidement. Alors je dois faire attention. Même si j’ai les deux [COVID-19] coups de feu – je dois juste faire attention. Alors je vais faire le coude. Je porterai toujours un masque.

« [ANTHRAX] seulement [made an appearance at New York] Comic Con [in October in support of the band’s graphic novel, ‘Among The Living’]. Donc ce qui est bien là-dedans, tu dis bonjour aux gens. « Hé, mec, comment ça va ? » Tout le monde a ses masques ; très respectueux. C’est juste pour l’instant, cependant. Ce ne sera pas pour toujours. J’ai hâte de refaire ça et d’embrasser les gens et des trucs comme ça. Soyons tous respectueux et nous surmonterons cela et nous pourrons ensuite continuer. C’est comme ça que je le vois. »

En juin dernier, Bello Raconté TÊTE DE LA MACHINE leader Robb Flynn‘s « Pas de putain de regrets avec Robb Flynn » podcast qu’il n’était « pas prêt » à participer à une rencontre de fans en personne en tournée.

« J’étais justement à cette réunion l’autre jour dans un restaurant, et le mec sort », a-t-il expliqué. « Je sais que c’est moi, je sais que je suis une rétention anale à ce stade. Putain, je flippe là-dessus. [He walks] tout de suite [to me] avec [his] main [out]. C’est comme un mécanisme de défense. J’ai immédiatement sorti mon putain de coude. C’est comme un truc de karaté tout d’un coup.

« Mec, je suis au Japon à ce putain de point », a-t-il dit, faisant référence à la coutume japonaise de s’incliner plutôt que de se serrer dans ses bras, de s’embrasser ou de se serrer la main. « Je m’incline et merde. Nique le reste de ces ordures. Putain de moyen. La plupart de ces putains de gens ont les mains moites. N’en déplaise aux gens. C’est juste trop de germes qui touchent ta putain de main. Nous avons tous appris maintenant – nous putain je viens d’apprendre cette merde.

« Pas de manque de respect envers qui que ce soit » Bello ajoutée. « Je ne veux offenser personne, parce que tu dois faire attention – tu ne peux offenser personne maintenant. Je vais [give you an elbow] bosse à tout moment, mais le truc de la main tremblante – vous pouvez me faire flotter vos crottes de nez; tu as des putains de maladies. Il n’y a pas moyen. C’est fait, mec. Je veux sortir. Je suis dehors.

« Je suis tout à fait pour rencontrer des gens », a-t-il expliqué. « J’aime rencontrer des gens et parler aux gens – je suis une personne sociable. Je ne suis pas comme ça. Je ne veux pas rester à l’écart des gens; Je veux être avec moi. Mais toute l’idée de ce truc de germe… Comme , quand j’aurai un rhume à partir de maintenant, je porterai un putain de masque. Ils le font au Japon, et c’est une bonne façon de faire. Je ne veux transmettre mes germes à personne, alors s’il te plaît, s’il te plaît, fais ça . »

« Pères, frères et fils : survivre à l’angoisse, à l’abandon et à la fièvre charbonneuse » est sorti le 2 novembre via Oiseau rare. L’avant-propos a été rédigé par EMBRASSER bassiste/chanteur Gène Simmons.

ANTHRAX travaille sur du matériel pour le suivi de 2016 « Pour tous les rois » album, prévu pour 2022.



