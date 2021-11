Dans une nouvelle interview avec le « L’autoroute 81 revisitée » Podcast, ANTHRAX bassiste Frank Bello, qui fait actuellement la promotion de ses mémoires, « Pères, frères et fils : survivre à l’angoisse, à l’abandon et à la fièvre charbonneuse », a parlé de son intention de sortir un album solo. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je fais le truc du livre maintenant, j’ai écrit de la musique, j’ai en fait enregistré de la musique avec laquelle je ne savais pas ce que j’allais faire – si je devais la sortir avec le livre ou après le livre . Parce qu’après ça, traverser cette chose cathartique avec le livre, ça m’a ouvert beaucoup de choses dans l’esprit. Alors j’ai commencé à écrire pendant ça, et ça m’a vraiment aidé avec le livre. J’ai donc enregistré ces chansons dans un studio et tout ça — j’ai de très bons musiciens dessus. Et oui, je finirai par sortir des trucs en solo. Et si les gens aiment le ALTITUDES & ATTITUDE chose que j’ai fait avec [former MEGADETH bassist] David Ellefson, c’est probablement comme une continuation de cela ; cela pourrait être sur ces dossiers. C’est donc un peu comme une continuation de cela. Et j’ai hâte de le sortir au bon moment. Je ne sais pas quand. Et j’écris toujours en ce moment. »

Bellole LP solo de devrait être publié via Mégaforce, qui a libéré ALTITUDES & ATTITUDEle premier album de, « Sors-le », en janvier 2019.

Né et élevé dans le Bronx, Bello a commencé à jouer à l’âge de 12 ans, apprenant les parties de basse à la guitare ; idolâtrer les héros de la basse tels que Geddy Lee, Steve Harris et Maître d’hôtel Geezer; et jammant fréquemment avec son oncle, ANTHRAX le batteur Charlie Benante. Bello rejoint ANTHRAX à temps pour les années 1985 « La propagation de la maladie » album, et les fans ont adoré sa présence sur scène énergique et son style de basse habilement inventif. Depuis cette époque, ANTHRAX atteint rapidement les échelons supérieurs de la célébrité du métal avec une série d’albums classiques de punk/speed metal alimentés par BelloLe travail de basse férocement riffant. Sur scène et hors scène, Bello est un véritable ambassadeur de la basse qui ne tire aucun coup de poing musical.

ANTHRAX travaille sur du matériel pour son prochain album studio, prévu pour 2022. Le suivi de 2016 « Pour tous les rois » sera ANTHRAXle troisième long métrage de depuis le retour du chanteur en 2010 Joey Belladonna, qui est revenu dans le giron pour les spectacles « Big Four » avec METALLIQUE, TUEUR et MEGADETH, contribuant ainsi à inspirer une nouvelle vague de créativité.



