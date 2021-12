Frank Bello d’Anthrax en tournée pendant la pandémie: « C’est dangereux » et « C’est une douleur dans le A ** »

Lors d’une récente apparition sur le « Tour Talk » podcast vidéo, ANTHRAX bassiste Frank Bello a parlé de ce que cela a été pour lui et ses compagnons de groupe de jouer des spectacles en direct pendant la pandémie. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « La façon dont je vois les choses, à tout moment, le tapis peut être tiré sous vous – honnêtement. Et [that’s the case for] n’importe quel groupe, où que nous soyons, dans cette circonstance où nous sommes en ce moment. C’est regrettable. Mais la seule chose que je sais faire, c’est de le faire et de prendre toutes les précautions, d’être intelligent sur les choses. Écoute, je viens dans ma chambre. Je ne traîne pas et ne fais pas la fête. Je porte un masque. C’est mon truc personnel. Je ne fais rien. Je veux dire, pour nous tous, d’ailleurs. Hier soir, nous sommes tous allés dîner. Nous nous sommes assis ensemble. Nous avons tous eu cette ambiance, puis nous sommes retournés dans les chambres. Et c’est la seule façon de survivre, je pense, en ce moment de cette chose COVID et juste essayer de rester à l’écart si vous le pouvez, c’est de prendre soin de vous.

« En fin de compte, mec, je me fous de rien d’autre; je veux rentrer chez ma famille en bonne santé et ne pas la répandre », a-t-il poursuivi. « J’ai été doublement vacciné. Bien. Mais quand même, cette variante delta et qui sait quoi d’autre s’en vient? Mais à ce stade, nous devons tous gagner notre vie et nous devons tous avancer. Mais vous devez être vraiment attention. Et je n’y suis pas habitué. Je ne suis pas habitué à ça. Nous avons l’habitude de faire de longues tournées. Nous faisons des trucs de guerrier du week-end à ce stade. Comme avec les festivals, vous volez dans la nuit avant, jouer le festival [and then] envoler. Comme aujourd’hui, je prends l’avion pour rentrer chez moi. Mais quand je rentrerai à la maison, je repasserai un test, parce que j’ai une famille.

« Vous devez être intelligent à propos de ce genre de choses » Bello ajoutée. « C’est un emmerdeur, c’est ce que c’est. C’est dangereux, c’est un emmerdeur, et j’ai hâte au jour où toi et moi pourrons être dans la même pièce et ne pas avoir de masque et non dois me soucier de laver la bouteille d’eau que je viens de recevoir [and] en l’essuyant. C’est ce qu’il est pour l’instant. Et je suppose que c’est ça, mec, et tu t’en occupes. C’est un gros inconvénient, de mon point de vue, mais il faut rester en bonne santé et rester prudent. Et c’est comme ça que je suis en tournée pour le moment. Je ne peux parler que pour moi. Je ne sais pas comment les autres font. J’essaie d’être prudent. Mais qui sait? »

On lui a demandé si les restrictions COVID-19 ont également affecté la façon dont le ANTHRAX les membres interagissent avec d’autres personnes dans les coulisses, Bello a déclaré : « Hier dans les coulisses de Plus fort que la vie [festival in Kentucky], j’ai vu mes amis dans KORN – Le groupe KORN – juste pour dire bonjour. J’adorerais pendre. Et tout le monde fait les coups de coude et tout, tout le monde a ses masques et toutes les bonnes choses, mais tu veux parler plus. Vous vous sentez juste comme, ‘Très bien. Je ne veux pas prendre trop de temps parce que je ne veux rendre personne malade ou vice versa ou quelque chose comme ça. Vous avez l’impression de « Soyons prudents ». C’est par respect. Vous vous sentez juste comme, ‘Hé, mec, comment vas-tu? Tu me manques.’ Toutes ces bonnes choses. « J’espère que ce truc sera bientôt terminé pour que nous puissions accrocher et accrocher réellement. » Et je veux voir des groupes – je veux aller sur le côté de la scène et voir des groupes, mais je ne veux pas non plus être un inconvénient pour eux non plus. Parce que je comprends – plus il y a de monde, plus c’est dangereux tout autour. Et je comprends.

« La façon dont je le règle dans mon esprit, mec, [is] Je dis: ‘C’est juste pour l’instant' », a-t-il expliqué. « Et c’est ce à quoi je suis venu dans ma tête. Cela me fait me sentir mieux dans les choses. J’ai dit : ‘Ecoute, c’est juste pour l’instant. Et les choses s’amélioreront », avec optimisme. Je pense que c’est la seule façon de voir les choses parce que sinon tu vas te rendre fou, honnêtement. »

Francles mémoires, « Pères, frères et fils : survivre à l’angoisse, à l’abandon et à la fièvre charbonneuse », est sorti le 2 novembre via Oiseau rare. L’avant-propos a été rédigé par EMBRASSER bassiste/chanteur Gène Simmons.

ANTHRAX travaille sur du matériel pour le suivi de 2016 « Pour tous les rois » album, prévu pour 2022.



