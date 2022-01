Frank Bello d’Anthrax : « Mon premier baiser de rencontre a été si influent pour moi »

Dans une nouvelle interview avec Travis Faley de KNAC.COM, ANTHRAX bassiste Frank Bello, qui fait actuellement la promotion de ses mémoires, « Pères, frères et fils : survivre à l’angoisse, à l’abandon et à la fièvre charbonneuse », a parlé de sa première rencontre avec les membres de EMBRASSER. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Ma première rencontre EMBRASSER était si influent pour moi; c’était si grand. Et Steve Harris [IRON MAIDEN bassist], parce que ces gars-là m’ont appris comment traiter les fans, parce que j’étais tellement fan. Et comme ils ont été gentils avec moi, juste en me parlant. Ils m’ont fait sentir comme si j’étais un contre un, même s’ils étaient élevés dans ma vie – ils étaient les dieux; ils étaient les héros. Ils m’ont amené dans un endroit vraiment humain. Et c’est pourquoi je m’en souviendrai toujours.

« Je le dis dans le livre, cela m’a appris la leçon à l’époque – si jamais vous réussissez dans ce domaine, c’est ainsi que vous traitez vos fans ; c’est ainsi que vous traitez les gens individuellement et soyez cool avec eux », a-t-il poursuivi. « Parce que personne n’est meilleur que quiconque dans cette vie. C’est, comme, écoute, nous avons la chance de jouer de la musique pour gagner notre vie et tout ça. Ils te soutiennent. Pourquoi seriez-vous un con ? J’ai entendu ça histoires de bite, de ces gens qui ne sont pas si cool pour les fans, et ça n’a pas vraiment de sens. Et tout le monde a ses mauvais jours – j’ai eu mes mauvais jours – mais pour la plupart, soyez juste normal.

« Ma première rencontre EMBRASSER – ma première rencontre Gène [Simmons] et Paul [Stanley] et Gestion des aucoins dans [New York City]. C’était joli, ‘Oh mon Dieu,' » Bello ajoutée. « C’était plus grand que nature. Ils étaient mes héros. Je rencontre en fait mes héros. C’était l’époque… Souvenez-vous, on ne les voyait pas sans leur maquillage, et ils se couvraient le visage [in photos]. Nous avons eu la chance de les voir sans maquillage et nous nous sommes sentis très spéciaux. Parce que nous allons voir quelque chose que personne d’autre n’a vu en ce moment. je vois Paul Stanleyle visage sans l’étoile. Ce sont ces petites choses qui vous passent par la tête quand vous êtes fan. Comment Gène regarder sans son maquillage? C’est Gène Simmons? Je pouvais voir ses cheveux – c’est sans queue de cheval sur le dessus, et vous pensez en quelque sorte à ces choses. C’était donc des moments très spéciaux pour moi, en particulier la première fois, parce que j’ai pu voir quelque chose que je n’aurais jamais pensé voir — EMBRASSER sans leur maquillage. C’était très spécial. »

« Pères, frères et fils : survivre à l’angoisse, à l’abandon et à la fièvre charbonneuse » est sorti le 2 novembre via Oiseau rare. L’avant-propos a été rédigé par Simmons.

ANTHRAX travaille sur du matériel pour le suivi de 2016 « Pour tous les rois » album, attendu plus tard cette année.



