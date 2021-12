Frank Bello d’Anthrax ne se soucie pas des «trolls» qui se concentrent sur des «trucs négatifs» dans l’histoire du groupe

ANTHRAX bassiste Frank Bello a parlé au podcast « Battleline » des différents changements de composition que le groupe a subis au fil des ans, en particulier le départ de John Bush, qui a fait face ANTHRAX entre 1992 et 2005, mais a été mis à l’écart lorsque le groupe s’est réuni avec Joey Belladonna pour une tournée du 20e anniversaire. Quand cela s’est effondré et que les relations se sont désintégrées avec le prochain leader Dan Nelson, Buisson retourné pendant un certain temps avant Belladone a repris le travail en 2010.

Parlant des remaniements de personnel en général, Bello dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET), « Des trucs comme ça doivent arriver dans un groupe quand les choses ne fonctionnent plus. » Il a ensuite ajouté : « John, je ne pense pas qu’il voulait le faire beaucoup; il ne voulait plus beaucoup tourner.

« Regarde, j’aime John Bush; vous devez comprendre cela », a-t-il expliqué. « Et nous sommes tous de bons amis. Parfois dans les groupes, c’est ce qui se passe. C’est ce que j’ai appris en tant que fan dans un groupe. Cette merde arrive, et tu dois rouler avec les coups et voir où ça va. Et c’est ce que nous avons fait. Donc quand Joey est revenu, c’était super. Cela avait du sens – cela avait du sens ce que nous faisions. Et la bonne chose à ce sujet, c’est que personne n’est blessé – personne n’est blessé à cause de ce genre de choses. Johnc’est bon. Le dernier SAINT BLINDÉ enregistrer des pierres – c’est génial; super trucs. Joeychante bien avec nous. Donc c’est bon partout.

« Je sais que les gens et les trolls vont essayer de creuser dans les trucs négatifs », Franc mentionné. « Je ne suis pas dedans. Je m’en fiche. Je m’en fiche. En fin de compte, ce qui me rend heureux, c’est que ce groupe balance et sort vraiment un super album et joue de super concerts. Cela a été un super balade, et je ne regarde pas en arrière – honnêtement, je ne le fais pas. »

On lui a demandé si lui et son ANTHRAX les membres du groupe s’entendent toujours après quatre décennies d’enregistrement et de tournée ensemble, Franc a dit: « Ouais. Écoutez, nous ne sommes pas des anges – nous nous disputons ; écriture de chansons [and] des trucs comme ça, ça arrive. Mais vous devez réaliser que 40 ans ensemble, nous sommes ensemble depuis plus longtemps qu’avec nos familles. J’ai grandi dans la même maison que Charlie [Benante, ANTHRAX drummer]. Mais nous avons grandi ensemble sur la route. Il y avait des moments où nous n’étions pas à la maison pendant des mois à la fois – des mois. Nous étions en tournée. J’ai donc passé beaucoup plus de temps avec Scott [Ian, ANTHRAX guitarist] et Charlie et Joey qu’avec beaucoup de gens dans ma vie. Alors, oui, nous sommes serrés.

« Encore une fois, des pics et des vallées, n’est-ce pas ? » il a continué. « Vous avez des désaccords comme le feraient tous les membres de la famille. La vérité, c’est que vous n’allez pas vous en sortir. C’est pourquoi les groupes se séparent – parce que vous n’en parlez pas. Si vous n’en parlez pas et merde, ça ne marche pas. Mais nous avons trouvé un moyen de le faire. Nous savons que cela fonctionne, et c’est la partie la plus importante. Ce groupe fonctionne, et nous savons que lorsque nous nous réunissons sur scène, il y a une magie là-bas qui peut ne soit pas touché pour nous. Alors, c’est si important. «

Formé par Ian et bassiste Dan Lilker dans le Queens, New York le 18 juillet 1981, ANTHRAX a été l’un des premiers groupes de thrash metal à émerger de la côte Est et est rapidement devenu un leader du genre aux côtés de METALLIQUE, TUEUR et MEGADETH.

Actif depuis cinq décennies, ANTHRAX a sorti 11 albums studio, a reçu plusieurs certifications or et platine, a reçu six Grammy nominations, a fait le tour du monde depuis 1984 en jouant des milliers de spectacles, notamment en tête d’affiche au Madison Square Garden et au Yankee Stadium avec les « Big Four ».

L’arrivée de ANTHRAXle dernier album de, 2016’s « Pour tous les rois », a suivi une période de cinq ans au cours de laquelle le groupe a connu une sorte de renaissance, en commençant par ANTHRAXl’inclusion de sur la tournée « Big Four », et continue avec la sortie en 2011 du comeback LP « Musique d’adoration ».

Bello fait actuellement la promotion de ses mémoires, « Pères, frères et fils : survivre à l’angoisse, à l’abandon et à la fièvre charbonneuse », qui est sorti le 2 novembre via Oiseau rare. L’avant-propos a été rédigé par EMBRASSER bassiste/chanteur Gène Simmons.