Frank Bello d’Anthrax se souvient avoir été infecté par des parasites après avoir mangé de la viande insuffisamment cuite au Mexique

Lors d’une récente apparition sur « Le spectacle de Jasta », le podcast vidéo hébergé par LA HAINE RACE leader Jamey Jasta, ANTHRAX bassiste Frank Bello se souvient d’un moment où il est tombé malade après avoir mangé de la viande qui n’était pas bien cuite pendant une tournée avec PANTERA il y a près de 25 ans.

« J’ai dû abandonner le café », a-t-il déclaré (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET). « Je devais le faire – à cause de mon instinct. Et cela s’est produit il y a longtemps. Il y a des années, nous étions en tournée avec PANTERA. Nous sommes sortis et nous nous sommes chargés une nuit à Mexico. Dans les rues de Mexico, PANTERA et ANTRAX, juste chargé de nos culs… Tu sais ces chariots de rue dans lesquels tu n’es pas censé manger la putain de bouffe ? Saucisse… Qui sait ? C’était putain de rouge. Je n’aurais pas dû le manger. J’étais affamé. Je voulais m’imprégner du jus qui était en moi, de l’alcool… Alors cette saucisse rouge est entrée dans mon corps. Et j’allais bien à ce moment-là. Mais le lendemain, j’ai commencé, et c’était non-stop – mec, je ne pouvais rien retenir. Pendant toute cette année, chaque spécialiste à New York — chaque spécialiste — je suis allé en ville et j’ai [tried to figure out] avec tout le monde, ‘Qu’est-ce qui ne va pas avec moi ?’ Ce médecin, ce spécialiste, un mec renommé, découvre que j’ai deux – pas un – deux parasites sous mon foie qui détruisaient tout depuis un an. Donc ce médicament très puissant, antibiotique, bla bla bla, s’en est débarrassé, mais le contrecoup de toutes ces bonnes choses, ça m’a vraiment fait ne pas boire de café – des trucs que j’aime. Je dois donc faire très attention à mon alimentation.

« Ma femme est végétalienne maintenant – ma femme est complètement végétalienne », a-t-il poursuivi. « Et c’est une excellente cuisinière, et elle me cuisine tout ce que je veux, ce qui est génial. Mais je suis en quelque sorte son chemin maintenant. C’est ce que je fais, parce que je vois en quelque sorte ce qui se passe. Et regardez, je vais mange, mais je ferai très attention à ce que je mets. Le sucre n’est plus dans mon… Je n’ai plus de sucre, mec. J’en ai fini avec le sucre. »

Bello a poursuivi en disant qu’il a fallu un certain temps aux médecins pour poser le bon diagnostic et attraper la maladie à temps pour le traitement.

« Je suis allé voir les personnes les plus renommées », a-t-il déclaré. « Et je dépensais des milliers [of dollars] sur les médecins – des milliers – allant partout dans la ville. Parce que je vis à Westchester [county in New York]; il n’y a pas grand monde ici à qui vous pouvez vous adresser. Alors je suis allé à [New York City]. Et ils ont gardé [telling me], ‘Tu dois aller voir ce gars. Vous devez aller voir cette fille. Tout était comme ça. Et finalement j’ai trouvé la bonne. Et ce n’était pas amusant, mec. Ce truc, quand tu cherches… J’ai perdu tout ce poids. Les gens étaient [wondering] suis-je en train de mourir. Que se passe-t-il? Et ils ont finalement trouvé ces deux parasites. Et ça m’a juste foutu en l’air. Maintenant, je dois faire attention à ce régime spécifique. Je peux manger mais je dois faire très attention. Comme, le sucre est complètement hors de moi, mec. Ce qui est probablement bon pour ma vie de toute façon. Ça me manque – une bonne pâtisserie et des trucs comme ça me manquent – ​​mais je regarde d’autres… Je vis à travers d’autres personnes maintenant. »

Francles mémoires, « Pères, frères et fils : survivre à l’angoisse, à l’abandon et à la fièvre charbonneuse », est sorti le 2 novembre via Oiseau rare. L’avant-propos a été rédigé par EMBRASSER bassiste/chanteur Gène Simmons.

ANTHRAX travaille sur du matériel pour le suivi de 2016 « Pour tous les rois » album, prévu pour 2022.



