Frank Bello d’Anthrax sur le moment où les fans peuvent s’attendre à la sortie d’un nouvel album : “Nous devons le jouer correctement”

Dans une nouvelle interview avec BODS Mayhem Hour, ANTHRAX bassiste Franck Bello discuté de l’avancement des séances d’écriture pour le suivi de 2016 “Pour tous les rois” album. Parlant du moment où les fans peuvent s’attendre à voir le nouvel album sortir, Franc dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Si vous y pensez maintenant, qu’est-ce qui se passe, parce que nous ne savons pas ce qui va être fermé. Parce que tout est fou en ce moment, toujours avec cette nouvelle variante et tout ça. Donc nous devons bien jouer. Alors , d’après ce que j’entends, les promoteurs et tout le reste, les tournées et tout ça… On fait des concerts périodiques, je pense qu’on fait des festivals cette année. sortir un disque quand tu pourras tourner, pour que tu puisses le soutenir. C’est donc le plan pour l’année prochaine. Alors j’espère que tout le monde est en bonne santé, nous pouvons tous assister à des concerts et nous pouvons tous nous tenir côte à côte. J’espère que tous Le plan est donc de le sortir l’année prochaine et d’avoir tout suivi d’une tournée tout de suite. C’est la façon de le faire correctement. Parce que vous voulez soutenir cet album. Vous ne pouvez pas simplement le jeter là-bas et ne pas avoir quoi que ce soit derrière, car comment les gens sauront-ils que vous avez sorti un disque ? Il n’y a pas de radio ou quelque chose comme ça.”

Selon Franc, la promotion d’un album avec une tournée est une partie essentielle du cycle d’enregistrement et c’est quelque chose que lui et ses camarades ont hâte de revivre.

“Il n’y a rien de tel qu’une énergie avec le spectacle en direct”, a-t-il déclaré. “Nous venons de faire une diffusion en direct, et c’était amusant. C’était génial. Ça s’est très bien passé. Beaucoup de gens l’ont regardé, et c’était une très bonne chose; j’ai apprécié. Mais il n’y a toujours rien de tel que de ressentir le l’énergie de la foule qui nous nourrit. Nous vous nourrissons, et nous avons cette grande énergie ensemble créant cette ambiance. Il n’y a rien de tel dans le monde. Donc, pour moi, j’ai hâte d’y revenir.

“Nous avons eu un spectacle la dernière [month] à Cadott, Wisconsin – nous avons joué un festival – et c’était génial », a-t-il poursuivi. « C’était génial d’y revenir. Il faisait aussi cent quinze degrés sur scène, on aurait dit. Parce que le soleil était juste sur nous ; c’était tonitruant. Mais c’était quand même amusant, c’était quand même bien de s’y remettre et d’y goûter un peu. Et pour nous tous, juste pour donner un peu d’espoir à tout le monde, c’est juste là. On va y arriver. C’est juste là. Et j’espère que nous allons surmonter cette bosse et que tout le monde sera bientôt en bonne santé.”

ANTHRAX célèbre son 40e anniversaire en 2021 avec un certain nombre d’activités et d’événements spéciaux. Formé par Ian et bassiste Dan Lilker dans le Queens, New York le 18 juillet 1981, ANTHRAX a été l’un des premiers groupes de thrash metal à émerger de la côte Est et est rapidement devenu un leader du genre aux côtés de METALLIQUE, TUEUR et MEGADETH.

Actif depuis cinq décennies, ANTHRAX a sorti 11 albums studio, a reçu plusieurs certifications or et platine, a reçu six Grammy nominations, a fait le tour du monde depuis 1984 en jouant des milliers de spectacles, notamment en tête d’affiche au Madison Square Garden et au Yankee Stadium avec les “Big Four”.

“Pour tous les rois” a été appelé par certains critiques ANTHRAXl’album le plus puissant à ce jour. Son arrivée fait suite à une période de cinq ans au cours de laquelle le groupe connaît une sorte de renaissance, à commencer par ANTHRAXl’inclusion de “Big Four” sur la tournée, et continue avec la sortie 2011 du comeback LP “Musique d’adoration”.



