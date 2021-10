Frank Bello : Dimebag de Pantera « sera à jamais connu comme le sixième membre de l’anthrax »

Dans une nouvelle interview avec The Aquarian Weekly, ANTHRAX bassiste Franck Bello a été interrogé sur tous les PANTERA histoires qu’il a choisi d’inclure dans ses mémoires, « Pères, frères et fils : survivre à l’angoisse, à l’abandon et à la fièvre charbonneuse », qui est dû le 2 novembre via Oiseau rare.

« C’étaient mes frères, dit-il. « Je me sens toujours proche de Dîme [guitarist ‘Dimebag’ Darrell Abbott] et Vinnie [drummer Vinnie Paul Abbott] et tous les PANTERA les gars, mais Dîme et Vinnie, en particulier, étaient les meilleurs des meilleurs. Quand je dis que les gens savent PANTERA, ils connaissent les gars, mais les vraies personnes qu’ils étaient…. Dîme et Vinnie étaient des gens de bon cœur. Ils étaient les meilleurs des meilleurs sur Terre. C’étaient juste de bonnes personnes en dehors de la musique. C’étaient de bonnes personnes avec qui vous vouliez parler comme nous parlons en ce moment, et chaque autre mot vous ferait rire aux éclats. Les Abbott frères étaient juste des gens formidables d’une grande famille.

« Je me souviens que nous sommes allés en tournée avec PANTERA, et je ne pense même pas avoir mis ça dans le livre », a-t-il poursuivi. « Nous sommes sur la route et nous nous amusons, en buvant généralement, et c’était fou. Je me souviens que nous allions avoir un Thanksgiving sur la route. Nous étions en tournée et nous ne pouvions pas tous rentrer à la maison, alors nous, le groupe ANTHRAX, allaient juste l’avoir dans un restaurant. Maintenant, les gars de PANTERA – Vinnie, Dîme, et le reste d’entre eux – a organisé ce grand dîner de Thanksgiving pour nous tous – PANTERA et ANTHRAX, tous les équipages et toutes les personnes impliquées dans la tournée – et ce fut l’un des moments les plus amusants de ma vie parce que c’était de la bonne nourriture, des gens formidables, de la musique et c’était en famille. C’est pourquoi quand je parle de PANTERA, c’est la famille. Autant que ma famille est, PANTERA est la famille parce que nous avons eu ces moments ensemble. Ils nous ont fait un dîner spécifique. Ils savaient que nous étions loin de chez nous. Nous étions à Dallas et nous avons eu ce super dîner. Ce sont les meilleurs des meilleurs. De qualité supérieure – rien ne les touchera tous. Dîme sera à jamais connu comme le sixième membre de ANTHRAX parce qu’il a joué sur tellement de disques avec nous. »

De retour en 2012, ANTHRAX guitariste Scott Ian a déclaré à propos de Abbott: « [Dimebag‘s] l’une des rares personnes sur la planète que j’ai jamais vues qui était capable de boire comme il buvait à partir de 17 heures, puis de monter sur scène à 9 heures et 9 heures 30 et de tout déchirer. Cela l’a juste fait lâcher, » roi D’accord. « Cela lui a donné envie de jouer. »

Ian a également expliqué pourquoi son temps avec Dimebag était plus imbibé d’alcool que n’importe quelle vieille tournée régulière de métal alimentée par l’alcool. « Mes règles normales se sont envolées lorsque je jouais avec ces gars-là », a-t-il déclaré. « J’essayais de le garder au minimum et de dire: ‘Je ne fais pas plus de trois coups avec toi avant de jouer.’ Mais ensuite, ils montent sur scène et me tendent des boissons au milieu d’un set ou vous les versent dans la gorge. Chaque fois que j’ai tourné avec ces gars-là, j’ai été la plus ivre de ma vie. «

Ian a également rappelé avoir frappé un club de strip-tease avec plusieurs autres musiciens de métal, y compris des membres de EMBRASSER et MOTLEY CRUE. « Je me souviens d’une nuit à New York où au hasard, d’une manière ou d’une autre Frankie, Vinnie Paul, Darrell, Tommy Lee et Gène Simmons tous se sont retrouvés ensemble à [the strip club] Scores. Nous nous sommes retrouvés dans une pièce privée et pendant trois ou quatre heures, je suis assis à côté de Dîme avec une strip-teaseuse sur mes genoux en permanence. Il n’y a jamais eu de fille sur mes genoux et il y avait toujours quelqu’un pour remplir mes boissons. Je me souviens avoir dit à quelqu’un par la suite : « Qui a payé pour ça ? Qu’avons-nous fait?’ Et le lendemain dans le Poste de New York J’ai vu une histoire, ‘Tommy Lee a perdu 28 000 $ chez Scores la nuit dernière. Donc je suppose que je dois Tommy un merci. »

« Dimebag » Darrell Abbott a été abattu avec trois autres personnes au cours d’une PLAN DE DÉGÂTS performance à la discothèque Alrosa Villa à Columbus, Ohio en décembre 2004.

Dimebag a été intronisé à titre posthume dans le Hollywood Rock Walk en mai 2007 lors d’une cérémonie à laquelle Vinnie Paul, leur père Jerry Abbott et Dimebagla petite amie de longue date, Rita Haney, avec les membres de ALICE ENCHAÎNÉE, ANTHRAX, EMBRASSER, TUEUR et Ozzy Osbourne‘s bande.

Vinnie Paul est décédé en juin 2018 à l’âge de 54 ans dans son sommeil à son domicile de Las Vegas. La cause officielle du décès était une cardiomyopathie dilatée, une hypertrophie cardiaque, ainsi qu’une grave maladie coronarienne. Il a été enterré à côté de son frère et de leur mère, caroline, au cimetière Moore Memorial Gardens à Arlington, au Texas.